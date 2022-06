Spotify Pie: como fazer gráfico de pizza que revela seus gostos musicais

Se há uma coisa que sabemos sobre os usuários de mídia social, é que eles estão sempre dispostos a compartilhar a música que estão ouvindo. Mas com o evento de compartilhamento de música mais viral, Spotify Wrapped, ainda a seis meses, eles se voltaram para um novo site, “Spotify Pie”.

O que é o gráfico de pizza do Spotify?

O Spotify Pie analisa sua audição do Spotify e a organiza em um gráfico de pizza altamente compartilhável de todos os gêneros que você ouviu no último mês. O site não apenas revela seus gêneros mais ouvidos, mas também lista seus principais artistas do mês abaixo do gráfico colorido. O site foi criado pelo estudante da UCLA, Darren Huang, e o slogan inteligente diz: “Cozinhe sua torta de gênero mensal”.

O Spotify Pie tira proveito de como o Spotify categoriza cada música em gêneros muito específicos. Minha torta pessoal apresentava tudo, desde “metropopolis” a “hip hop underground profundo” e “boyband”.

Os usuários do Twitter têm compartilhado suas tortas como ninguém, chamando seus gêneros mais obscuros e julgando os principais artistas dos outros.

Spotify Pie como fazer

Para usar o Spotify Pie, você precisa permitir que ele acesse seus dados do Spotify; portanto, se isso não for algo com o qual você se sente confortável, fique de fora.

Primeiro você deve acessar o site do Spotify Pie, criado pelo estudante Darren Huang, da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Agora clique no link “LOGIN TO SPOTIFY“;

Em seguida, confira os acessos que o site requer e clique em “ACEITO“, logo abaixo;

E em seguida você tem o resultado da pesquisa. Ela é apresentada em forma de torta — por isso Spotify “Pie” — informando quais são os gêneros que você costuma ouvir em diversas cores e uma legenda em baixo, indicando qual gênero é representado por aquela cor, em ordem do mais ouvido para o menos. E logo abaixo tem uma lista com o nome dos artistas mais ouvidos — nessa mesma sequência.

Além do Spotify Wrapped, que acontece anualmente, você também pode conseguir visualizar as métricas das suas atividades no Spotify através de outros aplicativos. Um deles é o Stats for Spotify, que também exibe várias informações como músicas, artistas e gêneros mais ouvidos, inclusive com possibilidade de delimitar um período — 1 mês, 6 meses e tudo o que já foi tocado — assim como mostra também um histórico das últimas faixas executadas.