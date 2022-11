Retrospectiva Spotify 2022: quem são os artistas mais ouvidos na plataforma

Quem é apaixonado por música pode comemorar! Uma das principais plataformas de música do mundo revelou neste dia 30 de novembro, a lista com os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos pelos seus usuários ao longo do ano de 2022. A Retrospectiva Spotify é bastante aguardada pelos fãs de música e leva em conta as informações coletadas a partir do acesso de mais de 456 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Além disso, os usuários mais vigorosos gostam de fazer sua própria Retrospectiva Spotify de 2022 e, para isso, a plataforma disponibiliza uma experiência personalizada a usuários elegíveis, que pode ser acessada exclusivamente no aplicativo móvel disponível para iOS e Android. Confira os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo em 2022, segundo dados da própria plataforma.

Retrospectiva Spotify 2022 no Brasil

No Brasil, a Retrospectiva Spotify destacou a música sertaneja como o estilo preferido dos usuários. No topo da lista, estão artistas do gênero como Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em 2021, Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa, respectivamente. Além de figurar entre os principais artistas, a dupla Henrique & Juliano está no topo da lista de álbuns mais ouvidos em 2022, com Manifesto Musical.

Depois deles, estão discos de Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme e Pedro Sampaio. Hugo & Guilherme são responsáveis pela música que os brasileiros mais escutaram neste ano. A faixa preferida por aqui foi Mal Feito, na versão ao vivo.

Quanto aos gêneros musicais que os brasileiros mais gostam, o sertanejo pop é seguido pelo funk carioca, que fica à frente de outros estilos da música sertaneja, como o universitário. Já em relação aos gêneros de podcasts, destaque para temas como Sociedade & Cultura, Educação e Comédia.

Veja a lista da Retrospectiva Spotify 2022 no Brasil:

Top 5 artistas mais ouvidos

1 – Marília Mendonça

2 – Henrique & Juliano

3 – Jorge & Mateus

4 – Gusttavo Lima

5 – Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas

1 – Mal Feito - Ao Vivo (Hugo & Guilherme)

2 – Malvadão 3 (Xamã)

3 – Vai Lá Em Casa Hoje (George Henrique & Rodrigo)

4 – Molhando o Volante (Jorge & Mateus)

5 – Dançarina (Pedro Sampaio)

Top 5 álbuns preferidos

1 – Manifesto Musical (Henrique & Juliano)

2 – Festa das Patroas 35% (Marília Mendonça, Maiara & Maraisa)

3 – Buteco in Boston, Ao Vivo (Gusttavo Lima)

4 – Próximo Passo (Hugo & Guilherme)

5 – Chama Meu Nome (Pedro Sampaio)

Top 5 gêneros musicais mais ouvidos

1 – Sertanejo pop

2 – Funk carioca

3 – Sertanejo universitário

4 – Sertanejo

5 – Arrocha

Top 5 playlists preferidas

1 – Top Brasil

2 – Esquenta Sertanejo

3 – Funk Hits

4 – Potência Sertaneja

5 – Paredão Explode

Top 5 gêneros de podcast mais escutados

1 – Sociedade & Cultura

2 – Educação

3 – Comédia

4 – Religião & Espiritualidade

5 – Saúde & Fitness

Top 5 podcasts mais ouvidos

1 – Podpah

2 – A Mulher da Casa Abandonada

3 – Mano a Mano

4 – Café da Manhã

5 – Psicologia na Prática

Retrospectiva Spotify 2022 no mundo

Já no âmbito mundial, o rap e o pop aparecem no topo da lista dos mais ouvidos na Retrospectiva Spotify 2022. O rapper Bad Bunny, de Porto Rico, lidera a lista dos artistas mais ouvidos, seguido pela cantora norte-americana Taylor Swift. Além de ser o artista mais ouvido em 2022, Bad Bunny está na lista das músicas e dos álbuns preferidos pelos usuários do Spotify no mundo.

Confira a lista mundial:

Top 5 artistas preferidos

– Bad Bunny

2 – Taylor Swift

3 – Drake

4 – The Weekend

5 – BTS

Top 5 músicas mais ouvidas

1 – As It Was (Harry Styles)

2 – Heat Waves (Glass Animals)

3 – STAY, with Justin Bieber (Bad Bunny)

5 – Tití Me Preguntó (Bad Bunny)

Top 5 álbuns mais escutados

1 – Un Verano Sin Ti (Bad Bunny)

2 – Harry's House (Harry Styles)

3 – SOUR (Olivia Rodrigo)

4 – = (Ed Sheeran)

5 – Planet Her (Doja Cat)

Top 5 podcastds mais ouvidos

1 – The Joe Rogan Experience

2 – Call Her Daddy

3 – Anything Goes with Emma Chamberlain

4 – Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63)

5 – Crime Junkie

Usuários podem acessar sua própria retrospectiva na plataforma

A Retrospectiva Spotify Wrapped de 2022 também já está disponível para usuários elegíveis da plataforma. Assim como nos anos anteriores, a lista com as preferências pessoais aparece para o usuário dentro do próprio aplicativo.

Em cards separados, os fãs de música que usam o Spotify conferem os seus destaques pessoais. A Retrospectiva Spotify Wrapped 2022 gera uma lista com as 100 músicas mais ouvidas, além dos álbuns, artistas, gêneros e podcasts preferidos.

Para agradar ainda mais os usuários da plataforma, o Spotify aumentou as possibilidades de compartilhamento da Retrospectiva Spotify Wrapped neste ano. Assim, por meio do WhatsApp, do Instagram, do Facebook Messenger e do Snapchat, é possível enviar a lista personalizada para outras pessoas gratuitamente.