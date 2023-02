Em nova rodada de cortes, Elon Musk demite 200 funcionários do Twitter

De acordo com o New York Times, o executivo por trás da renovação do serviço premium pago está entre os afetados

Dezenas de funcionários do Twitter perderam seus empregos na semana passada, apesar do CEO Elon Musk ter prometido que as demissões terminaram em novembro, depois que ele fez cortes drásticos na força de trabalho da empresa logo após concluir sua aquisição de $ 44 bilhões.

De acordo com o New York Times, o Twitter demitiu pelo menos 200 funcionários de sua força de trabalho de 2.000 pessoas no sábado. O corte inclui gerentes de produto, cientistas de dados e engenheiros que garantem que o site funcione com eficiência, informou o New York Times.

A última rodada de cortes de empregos equivale a cerca de 10% da força de trabalho bastante reduzida do Twitter, que era de 7.500 pessoas antes de Musk comprar a empresa em outubro de 2022.

As perdas de empregos ocorreram em um cenário de incerteza financeira no Twitter, uma empresa que tem apresentado perdas históricas e tem lutado para gerar o fluxo de caixa necessário para pagar as dívidas significativas que herdou após a perda de US$ 44 bilhões de Musk (36,7 bilhões de libras). assumir.

Musk demitiu metade da força de trabalho do Twitter, cerca de 3.750 pessoas, poucos dias depois de assumir o negócio e outras centenas saíram semanas depois, depois que o CEO da Tesla exigiu que a equipe se comprometesse a ser “hardcore” ou sair. Musk disse em dezembro que seu esforço de corte de custos significava que o Twitter “não estava mais no caminho rápido para a falência”, mas ele continuou a tomar medidas sobre os custos em 2023.

Esther Crawford, diretora de gerenciamento de produtos do Twitter que supervisionou a introdução da cobrança pela verificação de contas, estava entre os funcionários afetados.

A abordagem agressiva de gestão de Musk foi exemplificada em novembro por uma foto de Crawford dormindo no chão dos escritórios do Twitter, que ela retuitou com a hashtag #SleepWhereYouWork .

"Quando sua equipe está trabalhando sem parar para cumprir prazos, às vezes você", diz a publicação.

O que é o serviço premium do Twitter que teve demissões?

O serviço de assinatura premium do Twitter teve um lançamento problemático em novembro, depois que alguns usuários aproveitaram o pagamento por uma conta verificada, lançando uma série de contas de imitadores . A Nintendo, a empresa farmacêutica Eli Lilly e o político americano Ted Cruz estavam entre as empresas e figuras públicas que se fizeram passar por contas com tiques azuis.

O Twitter Blue foi relançado em dezembro e, de acordo com o site de notícias The Information, tem 180.000 assinantes nos EUA, em comparação com uma base global de usuários mensais de mais de 250 milhões de pessoas. Musk identificou o crescimento da receita de assinaturas como um dos principais alvos do Twitter, que dependia de publicidade para a maior parte de sua receita antes de sua aquisição, mas sofreu uma queda na receita de anúncios devido a problemas como o problema de representação.

Elon Musk: como ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo

Qual a fortuna de Elon Musk?

O CEO da Tesla (TSLA) , SpaceX e Twitter vale US$ 137 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index , bom o suficiente para o segundo lugar na lista dos mais ricos do mundo atrás do presidente da LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Mas em seu pico em novembro de 2021, o patrimônio líquido de Musk era de US$ 340 bilhões.

Isso faz de Musk a primeira pessoa a perder US$ 200 bilhões em riqueza, informou a Bloomberg na semana passada .

A maior parte da riqueza de Musk está ligada à Tesla (TSLA), cujas ações caíram 65% em 2022. A demanda por Tesla (TSLA) enfraqueceu com o aumento da concorrência em veículos elétricos de montadoras estabelecidas no ano passado. A empresa não cumpriu suas metas de crescimento e reduziu a produção na China.

