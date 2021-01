Promoção Latam terá 48 horas de tarifas a partir de R$ 98

A companhia área Latam Brasil começou o ano de 2021 com tarifas reduzidas em suas passagens. Os preços estão reduzidos e abaixo do normal. A promoção começou ontem (4) e vai até 11h59 do dia 6 de janeiro. É possível comprar viagens entre capitais a partir de R$ 98. Além disso, destinos internacionais como Bogotá, na Colômbia, ficam com tarifas reduzidas até o dia 14 deste mês.

Voos nacionais – Promoção Latam

Para os destinos nacionais, são encontradas passagens por cerca de R$100, por exemplo, Partindo do Rio de Janeiro/Santos Dumont para Vitória há preços promocionais a partir de R$ 107,47 (o trecho, com taxas inclusas). Também é possível utilizar os pontos da companhia para adquirir a viagem, esse trecho saí por 2.500 pontos LATAM Pass mais as taxas.

A menor tarifa encontrada para destinos domésticos é para o voo de Curitiba a São Paulo/Guarulhos a partir de R$ 98,57 (o trecho, com taxas inclusas) ou 2.000 pontos LATAM Pass mais taxas.

Além disso, voos para o nordeste também estão com tarifas baixas, é possível sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro para Salvador, pagando a partir de R$231 com as taxas inclusas.

As ofertas são válidas para voos em classe econômica e viagens programadas entre fevereiro e março de 2021.

Voos internacionais – Promoção Latam

Os destinos fora do Brasil também estão participando da promoção de 48 horas da Latam. Voos de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha, estão saindo a partir de R$ 2.670,85, com as taxas inclusas. Também é possível ir para Madrid, Lisboa e Nova York nessa faixa de preço.

Um dos trechos mais baratos seria saindo de São Paulo com destino à Lima, no Peru, com preços a partir de R$ 1.934,72.

Pacotes Latam

Além dos voos, a Latam também está com promoção em pacotes de viagem. São pacotes de viagem com saída de São Paulo, incluindo passagens (ida e volta) e noites de hospedagem. É possível, por exemplo, ficar 6 dias em Manaus por R$ 1136,60, com as taxas inclusas. Ou para Foz do Iguaçu, com estadia no Lider Palace Hotel, é possível encontrar preços a partir de 10x de R$ 49,12 ou R$ 491,11 à vista.

Remarcar

Você ainda pode remarcar sua passagem, sem cobrança de multa, sujeito à diferença tarifária cada vez que alterar e desde que a alteração seja solicitada até 31/01/2021. A alteração da passagem deve ser feita antes da saída do voo original, dentro da validade da passagem e disponibilidade de voos e dentro da mesma cabine que a da passagem original.

As viagens devem ser adquiridas pelo site oficial da Latam. Além disso, as demais informações e detalhes sobre as regras e restrições devem ser verificados junto à companhia aérea.