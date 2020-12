Tulum: o destino queridinho dos famosos no fim de ano

Além das Ilhas Maldivas, outro destino de viagem promete atrair famosos. Trata-se de Tulum, no México. A influenciadora digital Aline Riscado viajou para o local paradisíaco no início deste mês. Localizado em meio à tranquilidade da Riviera Maya, oferece praias com mar azul de encher os olhos, ruínas maias e passeios para cenotes.

Qual é a melhor época para ir para Tulum?

De acordo com o Tripadvisor, a melhor época para visitar a cidade é entre outubro e dezembro, quando o clima está quente, mas sem exageros, e a temporada de furacões acabou. As temperaturas médias diárias nessa época do ano vão de máxima de 30°C a mínima de 19°C.

A alta temporada turística se estende de janeiro a março. Os meses mais chuvosos em Tulum são junho, setembro e outubro.

Junho, setembro, outubro: esta é a estação das chuvas.

Outubro, novembro, dezembro: esta é a melhor época para ir a Tulum. A temporada de furacões acabou e o clima está quente, mas não extremamente quente.

Janeiro, fevereiro, março: tem mais multidões.

O que fazer em Tulum?

Ao se falar em Tulum, logo vem a cabeça a imagem de praias lindas. O destaque fica para a Playa Paraiso.

Outro ponto alto são os cenotes, cavidades naturais que conectam a superfície com águas subterrâneas, formando grandes piscinas. Entre os mais famosos estão Grand Cenote, Dos Ojos e Sac Actun.

Tulum é um sítio arqueológico maia, com o privilégio da localização. Em frente ao mar, as fotos garantem o contraste do azul com as ruínas. A estrutura principal é em pedra e se chama El Castillo (castelo), situada num penhasco montanhoso.

Quanto tempo ficar em Tulum?

Em três a quatro dias, já é possível visitar as principais atrações. Mas, se quiser relaxar mais pelas praias, a estadia pode ser estendida. Há também a opção de fazer uma viagem de 10 dias, unindo o destino com Cancún e Playa del Carmen.

Quando custa uma diária no Azulik?

Um dos hotéis bastante procurados em Tulum é o Azulik. Fica perto de alguns pontos turísticos famosos, como o sítio arquológico (4,3 km) e Casita Xaman (4,6 km). A diária mais barata (no site Expedia) é de R$ 3,4 mil, sem impostos e taxas. O valor mais alto é de R$ 23,6 mil, com quarto de 133 m² para duas pessoas e vista para o mar.

Aline Riscado ficou no hotel La Valise Tulum . A suíte conta com um telhado de palapa elevado de 7 metros, além de banheira e um terraço privado e, claro, a praia como cenário. Por dia, é necessário desembolsar em torno de R$ 6,9 mil.

Quanto custa uma viagem para Tulum?

Se pensa em embarcar para a cidade mexicana, tenha em mente que as passagens de ida e volta custam entre R$ 2,2 mil e R$ 4,6 mil (valores consultados pela companhia Copa, saindo de São Paulo). Há opções de hotéis mais em conta, a partir de R$ 350. Lembre-se de que terá ainda que levar dinheiro para transfer, passeios e alimentação.