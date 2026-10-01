INMET anuncia que outubro pode ser ainda mais quente no Brasil com temperaturas sufocantes

INMET anuncia que outubro pode ser ainda mais quente no Brasil com temperaturas sufocantes

O calor deve ganhar força no Brasil ao longo de outubro. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta temperaturas acima da média em grande parte do país, com os maiores desvios concentrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Em algumas áreas, as temperaturas podem ficar mais de 2°C acima da média histórica para o mês.

O cenário aumenta a atenção para a possibilidade de novos períodos de calor intenso durante o mês, especialmente nas áreas onde a previsão indica os maiores desvios. Em Goiás, incluindo o Distrito Federal, no norte de São Paulo e em Minas Gerais, o INMET prevê temperaturas que podem superar em 2°C a média de outubro.

No Centro-Oeste, a previsão indica médias superiores a 2°C acima do padrão de outubro em áreas de Goiás, Distrito Federal e no extremo noroeste de Mato Grosso do Sul. No Sudeste, Minas Gerais também aparece entre as áreas com maior tendência de calor, enquanto o norte de São Paulo pode registrar desvios de até 2°C.

A previsão também indica temperaturas acima da média em outras regiões. No Norte, os desvios podem variar entre 1,5°C e 2°C em áreas do Pará e do Acre. No Nordeste, o calor pode ficar até 1,5°C acima da média em grande parte do MATOPIBA e chegar a 2°C na região central da Bahia.

Chuva irregular e calor em outubro

O calor previsto para outubro será acompanhado por uma distribuição irregular das chuvas. Enquanto São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro têm previsão de volumes mais elevados em determinadas áreas, partes do Centro-Oeste, Norte e Nordeste podem registrar chuva abaixo da média histórica.

No Centro-Oeste, a combinação de chuva irregular e temperaturas elevadas pode reduzir a umidade do solo e aumentar a demanda de água pelas plantas. O INMET aponta que o calor pode acelerar a perda de água do solo e elevar a necessidade de irrigação em áreas agrícolas.

Já no Sudeste, São Paulo deve ter acumulados de chuva mais expressivos em algumas áreas, enquanto Minas Gerais e Espírito Santo tendem a registrar volumes abaixo da média. Mesmo com a ocorrência de chuva, as temperaturas elevadas podem aumentar a demanda hídrica das culturas.

Assim, outubro começa com um cenário de calor acima do normal em boa parte do Brasil, com possibilidade de períodos de temperaturas bastante elevadas, principalmente nas áreas onde os desvios previstos ultrapassam 2°C.