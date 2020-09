Prévias da Black Friday têm descontos de até 70% nas compras pela internet

A Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro e abre a temporada de compras de final de ano. Neste ano, o maior evento do comércio internacional ocorrerá no dia 27 de novembro. Entretanto, a um pouco mais de dois meses, diversas empresas varejistas já começaram a anunciar descontos de até 70%.

Também, neste ano, a corrida por descontos nas lojas, bem como filas de consumidores à espera da abertura dos comércios, devem ser substituídas pelas compras online. Isso porque as vendas e-commerce deram um salto nos últimos meses, por causa da pandemia e isolamento social, mesmo com a retomada do comércio físico nas principais regiões do país.

Prévias Black Friday

As prévias da Black Friday são descontos especiais antes do dia oficial de vendas. Geralmente, as vendas são online e duram 24h, pelo menos. Por isso, é importante estar atento às datas e aos valores dos produtos de interesse, para analisar se realmente vale à pena.

Vale ressaltar que o aumento no número de compras online pode trazer bons resultados para o comércio e uma certa recuperação econômica no seguimento. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônica (Abcomm), a base de consumidores por e-commerce cresceu 70% no mundo, percentual que levaria 10 anos para ser uma realidade, em condições normais.

Além disso, um estudo da consultora de e-commerce, Nuvemshop, apontou que a quantidade de pedidos do mês de abril teve a mesmo resultado de 3,5 semanas de Black Friday. Já no mês de maio, o número de vendas online é equivalente a 5 semanas da última sexta-feira de novembro.

Sabendo deste crescimento do e-commerce, a maior varejista da América Latina, Mercado Livre anunciou ofertas de até 70% de descontos em dias exclusivos. Mas também, a Amazon, empresa mais valiosa do mundo, segue a mesma tendência de promoções antes da Black Friday.

Mercado Livre

O Descontaço Mercado Livre prevê descontos de até 70% em compras acima de R$ 99, entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro de 2020.

Sendo assim, diversos produtos poderão ser adquiridos pelo site, como artigos para casa e decoração, brinquedos, eletrônicos, vestuário, moda, beleza e cuidados especiais etc. Contudo, os descontos variam de acordo com a categoria. Além disso, o Mercado Livre anunciou que vai oferecer frete grátis para todo o Brasil, dadas as condições da prévia da Black Friday. Para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Salvador, os produtos serão entregues em até 24 horas, isto é, as entregas expressas.

Amazon

A Amazon destinará descontos exclusivos para assinantes, os membros primers. Sendo assim, o Prime Day acontecerá entre os dias 13 e 14 de outubro de 2020. Além de ofertas em produtos, de beleza, automotivos, brinquedos, eletrônicos, moda, casa e livros, o evento oferece frete grátis para os consumidores.

Dessa forma, os descontos serão progressivos e variam de acordo com a categoria. Por exemplo, alimentos e bebidas terão descontos de 20% nas compras de 4 ou mais itens. De acordo com o site da Amazon, as promoções são de 20% a 30% off. Contudo, as ofertas são somente para assinantes da Amazon Prime.

Dicas do Procon-SP para aproveitar a Black Friday

Para aproveitar as prévias e a Black Friday, sem dores de cabeça, é importante tomar alguns cuidados. Pensando nisso, o Procon-SP elaborou um informativo com dicas e recomendações para os dias de descontos.

Sendo assim, o órgão de defesa do consumidor destaca que:

o consumidor deve fazer uma pesquisa anterior sobre o produto ou serviço de interesse;

acompanhar os valores meses antes, inclusive fazer prints , isto é, capturas de tela, e comprovar se os preços da B lack Friday são de fato promocionais;

são de fato promocionais; utilizar os aplicativos e sites de comparação de preços.

Além dessas recomendação, o consumidor deve procurar com “antecedência informações sobre o evento e as marcas que irão participar também garante uma boa organização na hora da compra”, orienta o informativo do Procon-SP.

Visto que as vendas online aumentaram e, consequentemente, as reclamações também, vale a pena pesquisar sobre a empresa no ReclameAqui, antes das compras pela internet. Assim, verificando as políticas de troca de produtos, período de resposta e atendimento ao cliente, além de informações sobre entregas.

“A publicidade pode criar uma falsa imagem de promoção e levar o consumidor a comprar um produto que ele não necessita por um preço que pode não ser vantajoso. Por isso é imprescindível fazer uma lista dos produtos que ele precisa, além de pesquisar os preços previamente”, ressalta Fernando Capez, secretário de defesa do consumidor.