Como funciona a votação de A Fazenda 15?

A Fazenda 15 chega nas telinhas da Record a partir de 19 de setembro com uma nova temporada. Ao todo, 24 celebridades disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão no confinamento em Itapecerica da Serra, que conta com um esquema de eliminação que computa os votos para ficar. As votações costumam durar cerca de 24 horas e todo o público pode participar pela internet.

Como será A Fazenda 15?

Na próxima temporada de A Fazenda, o público votará não só para eliminar os participantes, mas também para escolher outras quatro celebridades para entrar no programa. Todas as votações acontecem através do portal do R7 gratuitamente.

A primeira votação de A Fazenda 15 será a do Paiol, ainda nos primeiros dias da temporada, quando oito famosos convidados pela produção ficarão confinados em um quarto do lado de fora da sede enquanto tentam convencer a audiência que merecem entrar para o elenco do reality show.

O público deve votar em quem eles querem que fiquem no programa, e os quatro menos votados vão embora para casa enquanto os demais permanecem no reality show.

Encerrada a dinâmica do Paiol, começa de fato a disputa pelo prêmio milionário. A partir desta etapa, haverá uma formação de roça a cada semana na qual quatro peões são indicados para a berlinda. Um deles escapa da votação popular ao vencer a Prova do Fazendeiro, enquanto os outros três disputam a preferência do público.

A audiência vota em quem deve ficar no programa. O peão que tiver o menor percentual deixa o reality show, enquanto os outros dois retornam para a sede.

Quando a votação estiver aberta, o público só precisará acessar a página de A Fazenda 15 no R7 e escolher seu participante favorito - não é necessário fazer cadastro. O sistema pede uma breve confirmação de segurança antes de validar a opção. Feito isso, é só confirmar e votar quantas vezes quiser.

Qual foi a maior votação da história do programa?

Em 2020, A Fazenda bateu recorde de votação ao somar mais de 1 bilhão de votos na grande final do programa. Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, Jojo Todynho e Biel disputaram o prêmio milionário, mas quem levou a melhor foi a cantora.

Em segundo lugar no ranking está a berlinda que resultou na eliminação da ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que enfrentou Jojo Todynho e Biel. Foram mais de 896 milhões de votos em cerca de 24 horas.

Em terceiro colocação na lista das maiores votações do programa está outra roça de A Fazenda 12 com Mateus Carrieri, MC Mirella e Luiza Ambiel. A berlinda somou mais de 799 milhões de votos e resultou na eliminação da ex-musa da banheira do Gugu.

O top 5 é formado por outras duas roças de A Fazenda 12, uma das edições que mais fizeram sucesso entre o público. A roça entre Lidi Lisboa, Mariano e Raissa Barbosa somou 716 milhões de votos. A eliminada da vez foi a modelo, que até então vinha sendo apontada como uma das favoritas.

O quinto lugar fica com a berlinda entre Tays Reis, Carol Narizinho e Biel, que contou com 676 milhões de votos. A ex-panicat foi a eliminada da vez.

1º - Stéfani Bays X Lipe Ribeiro X Jojo Todynho X Biel (final A Fazenda 12): 1 bilhão de votos.

2º - Biel X Jakeline Oliveira X Jojo Todynho (A Fazenda 12): 896 milhões de votos.

3º - Luiz Ambiel X MC Mirella X Mateus Carrieri (A Fazenda 12): 799 milhões de votos.

4º - Lidi Lisboa X Mariano X Raissa Barbosa (A Fazenda 12): 716 milhões de votos.

5º - Tays Reis X Carol Narizinho X Biel (A Fazenda 12): 676 milhões de votos.

