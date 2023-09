A Fazenda 15 participantes: lista de nomes especulados para paiol e sede

A lista oficial de participantes de A Fazenda 15 deve ser divulgada em breve mas, por enquanto, alguns nomes já começam a circular na web. Supostos famosos que vão competir no Paiol e também o elenco da sede são ex-BBB's, influenciadores digitais, atores e até celebridades que já participaram de outras edições do programa.

Elenco feminino - participantes A Fazenda 15

Os participantes de A Fazenda será dividido metade em mulheres e a outra metade em homens, como acontece em todos os anos. Os supostos nomes que vão estar no elenco do reality rural são:

Markelly Oliveira, 28: já foi bailarina do Faustão, musa da Gaviões da Fiel e "ring girl" em academias de luta. Atualmente, é influenciadora digital, somando mais de 690 mil seguidores no Instagram e 8 milhões no Kwai.

Lumena Aleluia, 32: ficou conhecida há dois anos quando participou do BBB 21, mas foi eliminada no quinto paredão. É psicóloga, DJ, tem seu próprio show de stand up e vende conteúdo adulto na plataforma OnlyFans.

Jenny Miranda, 34: é mãe de Bia Miranda, que ficou em segundo lugar em A Fazenda, e filha adotiva de Gretchen. Cortou relações com a filha após dezenas de brigas públicas.

Carol Lekker, 24: vencedora do concurso Miss Bumbum 2022 como representante do estado do Acre. É modelo e influenciadora digital.

Julia Olliver, 20: é atriz, mais conhecida por ter interpretado Patrícia na novela infantil "Chiquititas" (2013). Também é dona de seu próprio estúdio de beleza.

MC Pipokinha, 25: cantora de funk, viralizou nas redes sociais com vídeos de seus shows, nos quais convida pessoas da plateia a subirem ao palco para receberem uma dança sensual de seus dançarinos.

Camilla Uckers, 31: influenciadora digital, cantora e comediante. Também participou do reality show "A Grande Conquista", neste ano, também da Record.

Kamila Simioni, 37: empresária e influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores. Tem polêmicas com Jojo Todynho e Scheila Carvalho; em 2013, ela afirmou que mantinha um caso com Tony Salles, marido da dançarina.

Wendy Tavares, 28: modelo e influenciadora digital. Ficou conhecida por ser panicat do programa "Pânico na TV", em 2017. Também participou da segunda temporada de "Ilha Record".

Homens - participantes de A Fazenda 15

Junior Pinheiro: é cantor sertanejo. Lançou recentemente a faixa "Cerveja Só Piora" e seu primeiro DVD ao vivo. Também é professor de inglês.

Radamés Martins, 37: é jogador de futebol pelo Brasiliense Futebol Clube, de Brasília. Viveu um relacionamento polêmico com Viviane Araújo, com quem ficou junto por 10 anos.

Glauco Marciano, 29: é modelo e fisiculturista. Participou do reality show "A Grande Conquista", mas não conquistou uma vaga na mansão.

Raphael Dumaresq, 24: é conhecido por ter participado da primeira temporada do reality show "The Secret Circle Brasil", da Netlflix.

Lincoln Lau, 33: é jogador profissional de Counter-Strike e empresário. Namorou a cantora Gabi Martins, mas o relacionamento terminou após uma polêmica de traição.

Petrix Barbosa, 31: é ginasta artístico. Em 2020, participou do Big Brother Brasil, mas foi eliminado no segundo paredão da temporada.

Dadá Boladão, 27: é cantor de brega-funk. Ficou conhecido pelo hit "Surtada", lançada ao lado de Tati Zaqui em 2019.

Hadson Nery, 42: é treinador de futebol. Ficou famoso ao participar do BBB 20, mas foi eliminado no terceiro paredão. Também esteve no "Power Couple Brasil 6" ao lado da esposa.

Lucas Souza, 21: militar e influenciador digital. Foi casado com a cantora Jojo Todynho, com quem viveu uma separação polêmica.

Quem vai estar no Paiol?

Dez celebridades vão disputar vagas na sede de A Fazenda. Enquanto estiverem confinados no Paiol, eles devem convencer o público de que merecem entrar para o programa. Os quatro mais votados ficam, enquanto os demais voltam para casa.

Drika Marinho, 44: já foi bailarina do Faustão. Participou da 11ª edição de A Fazenda, em 2009.

Erick Ricarte, 31: ator e jornalista, mais conhecido por ter feito parte do "Pânico na Rádio". Também participou do programa "A Grande Conquista" neste ano.

Gabriel Tavares, 24: administrador e modelo. Ficou conhecido por ter participado do Big Brother Brasil.

JP Gadêlha, 34: bombeiro e influenciador digital. Participou do "The Secret Circle Brasil" e de A Fazenda 12, em 2020.

Karoline Menezes, 27: ex-mulher de Mussunzinho. Participou do "Power Couple Brasil 6" ao lado do então marido.

Monique Amin, 35: é estudante de nutrição e modelo. Ficou conhecida ao participar do Big Brother Brasil em 2012.

Nadja Pessoa, 35: empresária e influenciadora digital. Participou de "A Fazenda 10", da qual foi expulsa, e também do "Ilha Record".

Raissa Barbosa, 32: é modelo e foi vice-miss Bumbum em 2017. Participou de "A Fazenda 12", em 2020.

Shayan Haghbin, 32: empresário, ficou conhecido ao participar do "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix. Esteve em "A Fazenda 14", mas foi expulso.

Tiago Ramos, 26: ex-jogador de futebol e ex-namorado da mãe do Neymar. Esteve em "A Fazenda 14", mas também foi expulso.

