Record confirma substituta da novela Jesus a partir de setembro

No ar desde dezembro de 2022, a reprise da novela Jesus se aproxima de sua despedida nas telinhas. A produção vai deixar a grade da Record TV em setembro e será substituída por uma série canadense que já foi exibida na emissora de Edir Macedo antes, o sucesso Quando Chama o Coração.

A Record confirma por enquanto apenas o mês de setembro para a troca na programação e ainda não especifica o dia. Pela quantidade de capítulos que ainda restam na reprise bíblica, a novela Jesus deve terminar entre a primeira e segunda semana do mês. Serão exibidos todos os episódios de Quando Chama o Coração que já foram ao ar, mais a inédita nona temporada.

Quando Chama o Coração foi ao ar pela primeira vez na Record entre agosto e dezembro de 2021. A série entrou para a programação do canal para substituir Topíssima e exibiu oito temporadas. .Na época, ela também era transmitida às 21h45, faixa que manterá quando entrar no lugar da novela Jesus.

Sobre o que é a substituta da novela Jesus

Adaptação dos livros da autora canadense Janette Oke, a série Quando Chama o Coração conta a história da professora Elizabeth Thatcher, interpretada pela atriz Erin Krakow. Ela é uma mulher solteira do século 20, bela, culta e acostumada com uma vida de luxo da alta sociedade na cidade. No entanto, sua vida muda completamente quando ela decide se mudar para uma pequena vila operária, em Coal Valley, no Oeste do Canadá, para trabalhar.

A vida é simples por lá e cheia de desafios, muitas mulheres do local ficaram viúvas ou tiveram seus maridos feridos em uma tragédia que marcou o local e várias delas precisam trabalhar arduamente para garantir a sobrevivência dos filhos.

Além de fazer amizade com uma dessas viúvas, Abigail Stanton (Lori Loughin), Elizabeth também se aproxima de outra pessoa importante da história, o oficial da polícia montada Jack Thornton (Daniel Lissing), que chega na cidade pouco depois dela e não gosta de saber das origens abastadas da moça. Porém, a atração fala mais forte e a dupla acaba se envolvendo enquanto Elizabeth aprende a viver um novo tipo de realidade.

Quando Chama o Coração está em sua décima temporada, atualmente sendo exibida no país de origem e que terá no total 12 episódios. A 11ª temporada da série já está confirmada e por enquanto segue em processo de filmagem. De acordo com o portal internacional Deadline, a produção ganhou um acordo provisório com o Sindicado dos Atores norte-americano e pode continuar gravando em meio a greve que está em vigor por lá desde o meio de julho.

Veja também - Sete séries parecidas com Quando Chama o Coração para quem gostou da trama

Como assistir Quando chama o Coração completa

Substituta da novela Jesus, a série Quando Chama O Coração vai exibir suas nove temporadas na Record TV, então se quiser assistir completa, a melhor opção é conferir ao vivo a atração de segunda a sexta-feira às 21h45 no canal. Na exibição passada, a emissora não adicionou os capítulos no Playplus depois de irem ao ar, então o mesmo deve ocorrer desta vez. Para quem prefere assistir a série online a qualquer hora, algumas temporadas estão disponíveis em streamings, mas não todas.

Completa na Record - Ao vivo

Passo 1 - Para assistir Quando Chama o Coração na Record, você deve sintonizar sua televisão no canal. Se estiver longe de um aparelho e preferir usar o celular ou computador, acesse o Playplus para conferir a programação em tempo real da emissora totalmente de graça. A única obrigatoriedade é criar um cadastro na plataforma streaming;

Passo 2 - Se ainda não tiver o seu cadastro, acesse https://www.playplus.com/, clique em "Faça um Teste Grátis", depois aperte "Play Gratuito" e então o botão "avançar";

Passo 3 - Você será redirecionado para um formulário. Informe nome completo, e-mail e senha. Será necessário confirmar a sua conta e o site enviará um SMS para o seu celular com um código;

Passo 4 - Depois que a conta estiver ativa, é só entrar no Playplus e clicar na aba "No ar" para encontrar a opção da TV Record.

1ª a 4ª temporada - Univer Video

Para quem quer começar agora mesmo a ver Quando Chama o Coração, é possível pela plataforma streaming Univer Video. Lá estão disponíveis as primeiras quatro temporadas da série desde fevereiro deste ano e é necessário ser assinante do plano de R$ 21,90 ao mês para ter acesso liberado.

Passo 1 - Acesse https://www.univervideo.com/ e clique em "Aproveite Agora" ao longo da página ou em "Assine já" no final dela;

Passo 2 - Você deverá clicar em "cadastrar conta" e informará e-mail e senha que usará no site. Depois de passar seus dados pessoais, também terá que informar os dados de pagamento. Quando estiver com o acesso liberado é só buscar pela série na barra de pesquisa.

5ª e 6ª temporada - Netflix

A Netflix já contou com as primeiras temporadas de Quando Chama o Coração, mas hoje mantém apenas os episódios da quinta e sexta temporada da série. Para assistir, é necessário ser assinante de um dos pacotes, que variam de R$ 18,90 a R4 55,90 ao mês.

Passo 1 - Acesse https://www.netflix.com/br/login, clique em "Assine Agora" e informe seu e-mail. Depois o site pedirá os dados pessoais necessários e também a forma de pagamento quando você selecionar o plano escolhido;

Passo 2 - Com o login em mãos, acesse a plataforma streaming e procure pela série no catálogo.

Leia também - Ingrid Conte: idade da atriz que é a narradora de Reis, novela da Record