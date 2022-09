A Fazenda 14: veja como era Deolane Bezerra antes da fama

Destaque em A Fazenda 14, além de ser conhecida por polêmicas, Deolane também passou por mudanças no visual. A famosa já falou abertamente sobre seus procedimentos estéticos e mostrou fotos de como era Deolane Bezerra antes da fama.

+A Fazenda 2022: entenda a briga entre Deolane e Deborah

Deolane Bezerra antes da fama

Deolane Bezerra não esconde dos fãs que recorre a procedimentos estéticos quando quer dar um tapa no visual. Ela revelou nas redes sociais e em entrevistas nos últimos anos que já fez duas lipoaspirações. A primeira foi há 14 anos, quanto deu a luz a seu primeiro filho, e a segunda aconteceu em 2020.

Ela também tem lente nos dentes, além de fazer preenchimento labial, usar botox e ter a famosa harmonização facial. Em papo com os fãs pelo Instagram, em 2021, ela contou também que já mexeu nas orelhas, colocou silicone e tem alongamento no cabelo (mega hair).

No mesmo ano, Deolane foi convidada no programa de Luciana Gimenez, o SuperPop, e revelou que também realizou um procedimento na região íntima. A famosa disse que a cirurgia foi a laser e contou com apenas dois cortes para deixar os lábios do mesmo tamanho.

Em março de 2022, a famosa resolveu mostrar algumas fotos antigas para os fãs nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Deolane Bezerra antes da fama, 12 anos atrás, na formatura da faculdade de direito.

“Como o tempo passa rápido. Me formei em 2010. Morena, olha os dentinhos e boca murcha. Meu Deus, como o tempo passa! A carinha bem cheinha, a boquinha de velha. Ai meu Deus, bateu uma saudade. Eita, tempo bom”, comentou a advogada.

Fotos de Deolane Bezerra antes da fama que a famosa compartilhou no Instagram

Quem é Deolane Bezerra

Deolane Bezerra tem 34 anos de idade, é influenciadora digital, advogada e nos últimos anos também deu início a carreira de cantora. Natural de Pernambuco, a famosa se mudou para São Paulo quando tinha 9 anos de idade.

Deolane contou em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, em 2021, que sua mãe foi vítima de um relacionamento abusivo. Por isso, ela resolveu deixar o Pernambuco e se mudou com as filhas para o sudeste.

Quando era bem nova, Deolane começou a trabalhar como vendedora e chegou a abrir uma loja. Aos 22 anos de idade ela se formou em direito e deu início a carreira na qual atua hoje. Deolane Bezerra antes da fama, na época em que terminou os estudos, já era mãe de Gilliard, filho que adotou, e Caíque, herdeiro biológico. Hoje, ela também tem Valentina, sua caçula.

O grande destaque de Deolane na mídia aconteceu em 2020, quando MC Kevin morreu. O funkeiro era noivo de Deolane e faleceu ao cair de um prédio. A advogada deu entrevistas sobre o assunto, ficou conhecida e também ingressou na carreira de cantora, ao lançar uma música em homenagem ao ex, intitulada Meu Menino.

Nas redes sociais, ela soma mais de 20 milhões de fãs no Instagram – contando com um perfil oficial e também um reserva. Além de quase 3 milhões de seguidores no Tiktok e mais de 10 milhões de curtidas em seus vídeos na rede social.

Assista o videoclipe da música que Deolane fez para o ex-noivo:

DEOLANE BEZERRA – MEU MENINO [CLIPE OFICIAL] DEOLANE BEZERRA – MEU MENINO Compositora (Deolane Bezerra) Letra: Pra que isso meu menino Fiz do jeito que você queria Acostumei com a suas manias Lembro de você Saudade dos nossos momentos Voaram como o vento As viagens ficaram pra sempre no meu pensamento Minha vida tá uma loucura meu

Leia também – A Fazenda 2022: madrugada tem sequência de brigas; entenda