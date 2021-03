BBB21: veja fotos dos participantes que já fizeram harmonização facial

Um procedimento estético muito usado por quem quer mudar o formato do rosto é a harmonização facial. Dependendo de quem o faz, e como o faz, o procedimento pode ou não ser perceptível de primeira. Alguns participantes do BBB21, como Arcrebiano, já sabíamos que havia feito harmonização antes de ser um brother do programa por causa de uma publicação da cirurgiã dentista que realizou o procedimento no ex-confinado, mas você sabe se mais alguém lá da casa decidiu mudar e optou pela harmonização facial? Confira a lista que montamos para você:

Harmonização facial Sarah do BBB21

Muita gente não sabe que alguns dos traços bem marcados no rosto de Sarah vem de uma harmonização facial. Nayara Motta, especialista em nariz e lábios, publicou no Instagram o procedimento que realizou em Sarah e contou o que a brasiliense queria quando a procurou para falar sobre o assunto.

“Uma das grandes queixas da Sarah era melhorar a assimetria no lábio. Afinal, somos todos assimétricos e é super normal! Porém, acaba incomodando alguns pacientes”, escreveu a especialista que realizou a harmonização da sister do BBB21.

Antes e depois de Arcrebiano

Também no Instagram, a cirurgiã dentista que realizou o procedimento no segundo eliminado do BBB21 postou uma imagem do antes e depois do brother e declarou: “hoje não é dia de tbt mas não podia deixar de matar a saudade desse caso lindo! Case de sucesso”.

BBB21 – Kerline também harmonização

A própria modelo postou as fotos de seu antes e depois nas redes sociais e declarou: “antes de qualquer coisa, (este procedimento estético) não é sobre padrões e estereótipos, não é sobre obter a perfeição como objetivo principal. É sobre se sentir bem e segura, é sobre se olhar no espelho ou em uma foto e se amar. Todos nós nascemos com algum tipo de assimetria e posso te garantir: está tudo bem! Está tudo bem também se amar com suas imperfeições e cicatrizes, mas bonito mesmo é fazer algo que te deixa feliz e realizada e se quiser melhorar aqui e ali também está tudo bem”.

Porcentagem BBB21 paredão: parcial indica 5º eliminado