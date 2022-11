Que horas começa a Hora do Faro? Confira cronograma do canal - Foto: Reprodução/Instagram/@horadofaro

Que horas começa a Hora do Faro hoje com Ruivinha de Marte - 20/11

Que horas começa a Hora do Faro hoje com Ruivinha de Marte – 20/11

A nona roça de A Fazenda 2022 eliminou Ruivinha de Marte e agora a ex-participante passa por uma sabatina no programa de Rodrigo Faro. Para não perder nada, é importante ficar de olho na programação da emissora e saber a que horas começa a Hora do Faro hoje, domingo (20). A famosa deixou o jogo em sua segunda berlinda.

+A Fazenda 2022: qual o poder do lampião na 10ª roça?

Que horas começa a Hora do Faro na Record TV, este domingo (20)?

Às 15h45 é a que horas começa a Hora do Faro na Record TV. A atração ficará no ar até ás 19h45, quando cederá espaço para o Domingo Espetacular. De acordo com o cronograma oficial da emissora, o programa de Faro será exibido logo após o Cine Maior, que hoje exibe o filme Gente Grande.

Neste domingo (20), a convidada do quadro A Fazenda - Última Chance é Ruivinha de Marte, a nova eliminada do reality show rural. O programa foi gravado na última sexta-feira (18) e a jovem revelou que sentiu medo durante o jogo e teve receio de se queimar aqui fora, por isso não fez tudo o que gostaria.

Além disso, a tiktoker chorou no palco do programa ao relembrar de um momento com Lucas Santos, que a provocou durante as delegações de tarefas de seu segundo reinado como fazendeiro da semana. Ruivinha comentou que se sentiu humilhada pelo ator.

Uma das dinâmicas mais aguardadas das participações dos eliminados no programa de Rodrigo Faro é o quadro Fala na Cara, em que os ex-peões dão plaquinhas para os competidores que continuam no jogo.

A jovem foi incisiva com algumas de suas rivais no jogo, como Pétala e Deolane, e classificou a influencer como "farsa" e "contraditória" e a advogada como "barraqueira" e "agressiva". No confinamento, os peões ficam a par das plaquinhas que receberam dos eliminados.

Ruivinha de Marte também esteve Máquina da Verdade, momento em que os ex-participantes passam por uma série de perguntas enquanto estão ligados a um polígrafo.

Plaquinhas que Ruivinha distribuiu no Fala na Cara

Kerline: inteligente, carinhosa, amor da minha vida, amiga e verdadeira

André: planta carnívora e animado

Babi: atriz de milhões, oratória perfeita e atenciosa

Pétala: farsa, sombra, menina ilusão e contraditória

Deolane: barraqueira, agressiva, sedutora e cruel

Bia: corajosa e explosiva

Morango: prestativa e manipulável

Como assistir ao vivo

Sintonize na Record TV a que horas começa a Hora do Faro, às 15h45, para conferir a participação de Ruivinha de Marte no programa. Caso não tenha acesso a uma televisão durante a exibição, você pode usar um computador, tablet ou outro dispositivo para acompanhar tudo pelo Playplus.

Para isso, será necessário criar uma conta gratuita:

1 - Acesse https://www.playplus.com/, clique em Faça um Teste Grátis e depois em Play Gratuito

2 - Informe seus dados pessoais, como e-mail, nome, celular, entre outros

3 - Confirme a sua conta e use o login e senha para acessar

4 - Quando já estiver logado, clique na aba No Ar e depois no canal da Record. Pronto!

Confira a chamada do programa de hoje (20):

Quando é a próxima eliminação de A Fazenda 2022?

Após a eliminação de Ruivinha de Marte, mais um participante deixará o confinamento na próxima quinta-feira (24). A formação da décima roça da temporada será realizada na terça-feira (22) e irá definir os roceiros da semana. No dia seguinte, quarta-feira (23), a prova do fazendeiro é realizada e alguém se livra da berlinda.

A votação será aberta na noite de quarta e ficará no ar até o programa de quinta-feira. O participante menos votado para ficar entre os roceiros da semana se despede da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Cronograma oficial do programa

Segunda-feira, 21 de novembro: exibição da Prova de Fogo (gravada)

Terça-feira, 22 de novembro: formação da nova roça (ao vivo)

Quarta-feira, 23 de novembro: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira, 24 de novembro: nova eliminação (ao vivo)

Sexta-feira, 25 de novembro: convivência dos peões (gravado) e começo da festa da semana (ao vivo)

Sábado, 26 de novembro: melhores momentos da festa (gravado)

Domingo, 27 de novembro: convivência dos peões (gravado)

Leia também

Enquete A Fazenda 2022: qual deve ser o poder do lampião na 10ª roça