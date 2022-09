Sessão da Tarde desta semana: filmes de 12 a 16 de setembro de 2022

A Sessão da Tarde desta semana, de 12 a 16 de setembro, vai ser aberta pelo filme Gente Grande, estrelado por Adam Sandler. Ao longo da semana, a TV Globo também irá exibir a animação Madagascar 3, a comédia brasileira Sai de Baixo: o filme, a comédia romântica O Que Esperar Quando Você Está Esperando e mais! A exibição dos filmes começam às 15h30, depois da novela O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 12 de setembro – Gente Grande abre Sessão da Tarde desta semana

O filme de segunda-feira da Sessão da Tarde desta semana será Gente Grande, que completou 12 anos de lançamento neste ano. A história do longa segue um grupo de amigos que se reconhecem desde a juventude. Anos mais tarde, já adultos e com família, os cinco se reúnem novamente no velório de um técnico de basquete que foi muito importante em suas vidas.

Decididos a passar um fim de semana juntos, eles usam o feriado de 4 de julho para se hospedar em uma casa no logo que promete deixar boas lembranças. Porém, a data não será tão calma quanto esperada, já que eles são desastrados, barulhentos e brincalhões.

Título Original: Grown Ups

Direção: Dennis Dugan

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek

Nacionalidade: Americana

+ Tela Quente às 23h05: além do filme da Sessão da Tarde, na segunda-feira a TV Globo vai passar o longa musical O Rei do Show. Estrelado por Hugh Jackman, Zendaya e Zac Efron, a trama mostra a origem de Barnum, um homem que conseguiu fama ao criar um circo no século 19.

Assista o trailer do filme que abre a Sessão da Tarde desta semana, Gente Grande:

Terça-feira, 13 de setembro – Madagascar 3: Os Procurados

Terça-feira será dia de assistir animação na Sessão da Tarde desta semana. A TV Globo vai exibir Madagascar 3: Os Procurados, terceiro filme da franquia da DreamWorks. Nesta continuação, Melman, Alex, Marty, Glorian, os pinguins e o rei Julian vão se aventurar no mundo do circo. Após deixarem o continente africano, o grupo migrou rumo a Europa e assim eles acabam parando em Mônaco.

Uma agente do controle de animal começa a persegui-los, por isso, os amigos se escondem ao encontrar um grupo de animais circenses. Alex e seus companheiro então resolvem ajudar a dar uma nova cara ao circo, para que eles consigam conquistar uma turnê rumo aos Estados Unidos.

Título Original: Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

Elenco de dubladores: Alexandre Moreno como Alex, Felipe Grinnan como Marty, Heloisa Perissé como Gloria, Ricardo Juarez como Melman, Guilherme Briggs como Rei Julian, Ricardo Schnetzer como Maurice e Marcos Frota como Stefano

Direção: Eric Darnell, Tom Mcgrath e Conrad Vernon

Nacionalidade: Americana

Assista o trailer de Madagascar 3:

Quarta-feira, 14 de setembro tem O Que Esperar Quando Você Está Esperando

Na quarta-feira, o filme O Que Esperar Quando Você Está Esperando vai ser exibido na Globo. A história do filme mostra os desafios de mães e pais no mundo, principalmente os de primeira viagem. O filme mostra história de casais diferentes que vão vivenciar a chegada de aguardados bebês.

Entre os personagens, Jules e Evan são duas celebridades que se surpreendem com uma gravidez inesperada. Quem também compartilha a surpresa de uma gravidez sem planejamento é Marco e Rosie, que nem um casal eram até a fatídica noite em que a jovem engravidou.

Wendy e o marido Gary conseguem depois de muita luta uma gravidez. Ao mesmo tempo, Ramsey, pai de Gary, também está a espera de um filho com a jovem esposa, Skyler. Já Holly e Alex querem um filho, mas a fotógrafa não consegue engravidar.

Título Original: What To Expect When You’re Expecting

Elenco: Anna Kendrick, Cameron Diaz, Chris Rock, Dennis Quaid, Elizabeth Banks, Jennifer Lopez, Matthew Morrison, Rodrigo Santoro

Direção: Kirk Jones

Nacionalidade: Americana

+Futebol às 21h35: nesta quarta-feira não será exibido o Cinema Especial, por conta da partida de

Flamengo e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. A partida tem previsão de ficar no ar até 23h45 e depois o programa Segue o Jogo entra no ar para comentar os melhores lances, jogadas, atuação dos times, etc.

Assista ao trailer:

Quinta-feira, 15 de setembro Tudo Que Quero na Sessão da Tarde desta semana

Estrelado pela atriz Dakota Fanning, o filme de quinta-feira da Sessão da Tarde desta semana é Tudo que Quero. A história segue a trajetória de uma menina com autismo que vive em uma instituição. Ela tem sempre a mesma rotina, conta com a companhia de seu cachorrinho e sempre assiste a série Star Trek antes de dormir.

Certo dia, a jovem é visitada por sua irmã mais velha, Audrey. Ela pede para a irmã que a tire da instituição, pois deseja participar de um concurso de escrita sobre Star Trek em outro estado. Ela promete ajudar a irmã a cuidar de sua sobrinha e acredita que está pronta para conhecer o mundo. Porém, Audrey não atende o pedido de Wendy. Mesmo assim, decidida a fazer a viagem, ela foge da clínica e vai até Los Angeles para realizar um de seus sonhos.

Título Original: Please Stand By

Elenco: Dakota Fanning, Alice Eve, Toni Collette, Michael Stahl-David

Direção: Ben Lewin

Nacionalidade: Americana

Sexta-feira, 16 de setembro – Sai de Baixo: O Filme

O filme que encerra a Sessão da Tarde desta semana é Sai de Baixo: O filme, comédia nacional com Miguel Falabella, Lúcio Mauro Filho, Marisa Orth, Tom Cavalcante, entre outros grandes nomes do cinema e televisão brasileira.

A trama tem pontapé quando Caco Antibes sai da cadeia. Ele se envolver com o transporte de pedras preciosas e pode acabar novamente na cadeia mas também tem a possibilidade de deixá-lo rico. Sua atitude muda a situação de Magda, Cassandra e Caquinho, que estão vivendo apertando em um apartamento de Ribamar.

Elenco: Aracy Balabanian, Tom Cavalcante, Miguel Falabella, Marisa Orth

Direção: Cris D’amato

Nacionalidade: Brasileira

Assista o trailer do filme que encerra a Sessão da Tarde desta semana, Sai de Baixo – O Filme:

Como assistir online os filmes da Sessão da Tarde desta semana

Você não é obrigado a estar em casa e na frente de um aparelho de televisão para assistir a Sessão da Tarde desta semana, sabia? É possível conferir o filme que vai ser exibido na programação da Globo mesmo que você esteja na rua, usando um celular, computador, tablet, ou outro tipo de dispositivo com acesso a internet.

Para isso, é só acessar a Globoplay e usar a aba “Agora na TV”, no cantor superior esquerdo do site, que permite que qualquer um assista em tempo real a programação da TV Globo. A opção é gratuita, a única obrigatoriedade é a criação de um cadastro no site.

Se quiser fazer o seu, vá em https://globoplay.globo.com/, clique em “entrar” e depois “cadastre-se”. Informe: nome, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade. Aperte o botão que finaliza o cadastro e pronto!

