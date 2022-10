Quem saiu da Fazenda 2022: veja lista dos eliminados e quem continua

Quem saiu da Fazenda 2022? Veja lista com todos os eliminados e quem ainda está no programa disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 2022 é uma competição e, semanalmente, um participante deixa a competição e perde a chance de levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja quem saiu da Fazenda 2022 até aqui e relembre todas as baixas do programa apresentado por Adriane Galisteu na Record TV.

Quem saiu da Fazenda 2022 – Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado

Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira semana. O jornalista, que trabalhou por anos ao lado da apresentadora Sônia Abrão, levou a pior na primeira roça e deixou a competição com apenas 15,69% dos votos. Ele foi derrotado por Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, que receberam 27,23% e 57,98%, respectivamente.

Apesar da rápida passagem pelo reality da Record TV, Bruno Tálamo viveu momentos de tensão no programa. Na primeira semana, ele protagonizou confusões com Kerline Cardoso, Alex Gallete e Tiago Ramos.

Em uma das confusões, o jornalista foi acusado de ser “fofoqueiro” e “desesperado” – o que rendeu a primeira ameaça de desistência do programa. Bruno cogitou deixar o programa, mas foi amparado pelos amigos e desistiu de sair do programa por vontade própria. Por Tiago Ramos, Bruno Tálamo foi acusado de “destruir” sua vida, fazendo referência às notícias publicadas pelo jornalista, fora da casa, sobre o relacionamento de Ramos com a mãe de Neymar. Bruno Tálamo deixou a competição depois de duas semanas na baia.

Bruno Tálamo deixou A Fazenda 2022 na primeira roça e a saída do participante foi determinante na polarização dos participantes do reality mais rural do país. Antes do primeiro anúncio de quem saiu da Fazenda 2022, os participantes ainda conviviam para conhecer uns aos outros e ver como é a afinidade entre eles. No entanto, depois da saída de Tálamo, as coisas se intensificaram no programa e os participante se dividiram em dois grandes grupos: o primeiro deles liderado por Deolane Bezerra e o segundo liderado por Deborah Albuquerque.

Deolane e Deborah são protagonistas, até agora, da maior rivalidade da Fazenda 2022.

Ingrid Ohara foi a 2ª eliminada da Fazenda

O segundo nome de quem saiu da Fazenda 2022 foi anunciado em meio a uma semana turbulenta, considerando o clima de tensão entre Bezerra e Albuquerque. Ingrid Ohara deixou o programa com 29,01% dos votos, levando a pior conta Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, que receberam 32,30% e 38,69%, respectivamente, e escaparam da eliminação.

Ela foi parar na berlinda depois de ser escolhida por Deborah, que foi para a roça com mais de 10 votos, como a condenada da semana entre as moradoras da baia. A ex-participante do Power Couple tentou explicar a decisão e dizer que não tinha motivos para puxar nenhuma das participantes disponíveis, mas Ingrid não entendeu as motivações durante o programa ao vivo.

Quando foi mandada para a berlinda, Ingrid Ohara arremessou sua garrafa de água no chão, disse que lavava as mãos para Deborah e ameaçou causar punições de propósito. Ainda furiosa com a nomeação de Deborah e as comemorações do “grupo rival”, Ingrid perdeu o controle com nomes como Vini Buttel e Lucas Santos e, em meio a confusões, foi até a área dos animais, colheu um saco de esterco e despejou nas coisas dos meninos – no quarto comum de todos os participantes.

A ação de Ingrid pegou mal com os demais participantes e a influenciadora, anunciada como quem saiu da Fazenda 2022 na segunda semana de eliminação, perdeu o apoio até dos aliados. O momento de crise foi curto, mas a participante não conseguiu reconquistar alguns dos participantes e sua eliminação foi comemorada por Deolane e seus amigos.

Veja como foi a eliminação:

Participantes A Fazenda 2022: quem ainda está no programa

Com os nomes de quem já saiu da Fazenda 2022 até agora, 19 famosos continuam confinados e no páreo pelo prêmio milionário. Entre eles, personalidades de peso nas redes sociais, como Deolane Bezerra, Pétala Bezerra e Ruivinha de Marte, nomes polêmicos que tomaram os jornais nos meses recentes, como Tiago Ramos (ex-namorado da mãe de Neymar) e Thomaz Costa, e até familiares de famosos, como Bia Miranda, neta de Gretchen.

O elenco foi anunciado pela Record TV com muito entusiasmo, ganhando destaque de Roberto Carelli, diretor-geral do reality. Veja quem é quem na Fazenda 2022:

André Marinho, 43 anos – Cantor e apresentador ganhou fama ao integrar a banda Br’oz entre 2003 e 2005. Ele também integrou o grupo Cupim de Mesa, onde permaneceu até 2016, quando voltou ao grupo de origem.

Pelé Milflows, 23 anos – Artista é cantor e ganhou destaque internacional com músicas que dominaram paradas musical e viralizaram nas redes sociais.

Shayan Haghbin, 31 anos – Participante é natural do Irã e ganhou fama no Brasil ao participar do reality show “Casamento às Cegas”, na Netflix. Sua passagem pelo formato do streaming foi polêmica e ele chegou a ser acusado de ser machista e “um homem tóxico”.

Thomaz Costa, 22 anos – Ator ganhou fama ainda quando criança, quando atuou no remake de Carrossel, no SBT. Thomaz, no entanto, ganhou espaço nas redes sociais com publicações sobre seu estilo de vida e a divulgação de vídeos íntimos em uma plataforma de conteúdo pago.

Tiago Ramos, 24 anos – Participante engatou um relacionamento com a mãe do jogador Neymar Júnior e, por conta da diferença de idade entre eles, ganhou sucesso nas redes sociais. Tiago foi acusado de oportunismo, mas garante que o sentimento pela ex-namorada foi sincero e genuíno.

Vini Buttel, 31 anos – Modelo e influenciador digital ficou conhecido ao participar do reality “De Férias com o Ex”.

Iran Malfitano, 40 anos – Ator ganhou destaque nacional ao dar vida a personagens famosos em novelas da TV Globo, como Malhação e A Favorita.

Lucas Santos, 22 anos – Lucas deu vida ao personagem Paulo, de Carrossel, em 2012. Depois da explosão na novela, ele virou uma celebridade nas redes sociais.

Alex Gallete, 33 anos – Empresário e YouTuber ganhou destaque ao participar de A Casa, em 2017. A Fazenda 14 é seu segundo reality.

Pétala Barreiros, 23 anos – Influenciadora e gamer é um fenômeno nas redes sociais e conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Anny Bergatin, 26 anos – Influenciadora é conhecida como “Ruivinha de Marte” e ganhou fama, nas redes sociais, ao produzir e compartilhar vídeos engraçados – especialmente com danças ‘desengonçadas’ – em plataformas como o TikTok.

Tati Zaqui, 28 anos – Cantora de funk, dançarina e influenciadora. Ela ganhou espaço na indústria musical quando lançou a faixa “Parara Tim Bum”, funk que faz referência à música tema cantada pelos sete anões no filme original da Branca da Neve.

Bárbara Borges, 43 anos – Atriz brasileira é um nome conhecido em algumas das novelas mais famosas do país. Ela estreou na TV com a novela “Porto dos Milagres”. Ela também atuou em títulos como “Senhora do Destino”, “Duas Caras” e “Jesus”. Bárbara foi paquita no começo da carreira.

Deolane Bezerra, 34 anos – Advogada, Deolane é um dos nomes mais polêmicos da edição. Ela ganhou fama nacional em um momento conturbado de sua vida, quando ficou viúva de MC Kevin, que caiu de um prédio e morreu, em maio de 2021.

Ellen Cardoso, 41 anos – Dançarina ficou conhecida como “Mulher Moranguinho” e, desde então, virou uma celebridade nas redes sociais. Ela segue dançando e compartilha com os seguidores detalhes de sua rotina de treinos na internet.

Kerline Cardoso, 30 anos – Participante era anônima até o começo de 2021. Kerline foi participante do BBB 21, vencido por Juliette Freire, mas acabou não aproveitando o reality show e foi a primeira eliminada do programa. Na Record TV, o maior objetivo de Kerline é não ser anunciada como quem saiu da Fazenda.

Rosiane Pinheiro, 48 anos – Participante é dançarina, repórter e atriz. Um de seus trabalhos de maior influência foi como repórter da afiliada do SBT, na Bahia.

Deborah Albuquerque, 37 anos – Jornalista e publicitária tem uma carreira longa como influenciadora nas redes sociais. Ela já protagonizou polêmicas na internet – como quando se revoltou com a eleição de Dilma Rousseff – e ganhou destaque recente como uma das participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do marido, o urologista Bruno Salomão.

A Fazenda 2022 – assistir na TV e na internet

Existem duas maneiras de assistir ao reality da Record e não perder nenhum anúncio oficial de quem saiu da Fazenda. Para ver na TV, é só sintonizar no canal aberto da Record TV e esperar que o programa seja exibido, depois da novela “Amor Sem Igual”.

Na internet, é preciso de uma conta no PlayPlus, que pode ser criada, gratuitamente, usando nome e e-mail. No formato gratuito, clicando na aba “No Ar”, o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Além disso, existe uma conta paga do streaming. Com planos a partir de R$ 15,90 mensais, o assinante pode assistir o sinal de 9 câmeras exclusivas, espalhadas pela sede da Fazenda 2022, além de toda a programação da Record TV.

A principal diferença entre o formato grátis e o pago do PlayPlus é a possibilidade de ver a convivência dos participantes a qualquer momento. Na versão paga, é possível assistir apenas ao sinal da TV, o que possibilita que o usuário acompanhe todas as edições ao vivo e decisões principais do programa, como o anúncio de quem saiu da Fazenda, o nome do fazendeiro da semana e outros detalhes importantes do reality rural da Record TV.

Como funciona a roça da Fazenda 2022

Todas as semanas, um participante é anunciado como quem saiu da Fazenda 2022 até que sobrem apenas os finalistas do programa. No começo da semana, às terças-feiras, os participantes se reúnem na área externa da sede e votam uns nos outros para definir os quatro roceiros da semana. Nesse momento, além do voto individual de todos os participantes, também é conhecido os poderes das chamas Vermelha e Amarela, o voto do fazendeiro, a puxada da baia e o veto do quarto roceiro para a Prova do Fazendeiro.

A Prova do Fazendeiro entre os roceiros é feita na quarta-feira, um dia depois da formação da roça, e quem vencer escapa da berlinda e assume o cargo de maior poder no reality, tendo a responsabilidade de distribuir as tarefas da semana e mandar um dos concorrentes direto para a próxima berlinda.

O nome de quem saiu da Fazenda 2022 é anunciado toda quinta-feira, mas o reality tem atividades todos os dias, o que inclui festas e provas especiais. Veja o cronograma de tudo o que acontece no programa rural da Record TV, na TV e no PlayPlus:

Quinta-feira – Anúncio de quem saiu da Fazenda 2022;

Sexta-feira – Festa entre participantes;

Sábado – Repercussão da festa;

Domingo – Resumo da semana;

Segunda-feira – Prova do Lampião;

Terça-feira – Formação da roça;

Quarta-feira – Prova do Fazendeiro com roceiros.

Qual é o prêmio da Fazenda?

O reality rural da Record TV tem duração de aproximadamente três meses. Com uma eliminação por semana, o programa recompensa o vencedor, ao final do processo, com a quantia de R$ 1,5 milhão.

Para a final, são esperados quatro participantes, que, no último programa da temporada, vão sendo “eliminados” conforme os votos vão sendo dados pelo público. Ao final da noite, Adriane Galisteu mantém os dois nomes mais votados e, para encerrar o programa, anuncia quem leva o prêmio milionário.

Todos os detalhes do reality são compartilhados no DCI. Acompanhe a cobertura completa da Fazenda 2022.