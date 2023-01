Que dia é a eliminação do BBB 23 e horário do resultado do 2º paredão

O segundo paredão do BBB 23 já tem dia e hora marcada para dar adeus a participação de Gabriel Tavares, Domitila Barros ou Cezar Black. É importante ficar de olho na programação da TV Globo para não perder nada deste paredão e o aguardado discurso de Tadeu Schmidt para o eliminado da semana.

Quando é a eliminação do BBB 23?

A eliminação do BBB 23 do segundo paredão da temporada será hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro. O programa está marcado para começar às 22h25, de acordo com a programação oficial da TV Globo, e terminar por volta das 23h50.

O programa desta terça-feira irá mostrar um resumo do jogo da discórdia da semana e os principais momentos da casa durante a madrugada e ao longo do dia. Também serão exibidos os VTs sobre os emparedados e os quadros C.A.T BBB e o de animação da ilustradora Rafaella Tuma.

Depois disso, Tadeu Schmidt irá conversar um pouco com cada emparedado e em seguida encerrará a votação do Gshow. Só então será feito o discurso do apresentador. É necessário esperar até quase o fim do programa para conferir a eliminação, que demora para ser revelada.

Após um participante entre Gabriel, Cezar ou Domitila deixar o jogo, ele falará brevemente com Tadeu Schmidt e seguirá pelos estúdios da TV Globo para ser entrevistado na Rede BBB.

Para quem não for acompanhar a entrevista da eliminação do BBB 23 de hoje, depois do programa ao vivo a emissora irá exibir mais um episódio da série Onde Está Meu Coração, com Letícia Colin, Fábio Assunção, Mariana Lima e Daniel de Oliveira.

Programação do BBB 23

Terça-feira (31): eliminação do BBB 23 no segundo paredão

Quarta-feira (1): festa do líder Cara de Sapato

Quinta-feira (2): terceira prova do líder da temporada

Sexta-feira (3) ou Sábado (4): terceira prova do anjo e festa

Domingo (5): terceira formação de paredão da edição

Quem vai sair hoje?

A briga entre quem sai na segunda eliminação do BBB 23 é entre Domitila e Gabriel, segundo apontam as parciais. A votação no DCI indica que quem pode deixar o jogo é a miss, já a enquete do UOL aponta a possível saída do modelo, mas mostra que a competição está acirrada.

A enquete do DCI traz Domitila na frente com 70,0% dos mais de 2 milhões de votos somados até agora, 07h50 de terça-feira. Gabriel fica em segundo com 28,1% da rejeição. Cezar Black fica tranquilo na lanterna, com apenas 1,9% dos votos.

Já no UOL, Domitila e Gabriel brigam. O modelo está na frente por pouco, somando 48,02% dos mais de 190 mil votos contabilizados. Domitila fica com 47,86% e Cezar com apenas 4,12% dos votos.

