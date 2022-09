Tiago Ramos A Fazenda 2022: peão é ex-namorado de mãe de Neymar

Faltam poucos dias para a estreia da nova temporada do reality show comandado por Adriane Galisteu e por isso as novidades não param de surgir. Após uma coletiva de imprensa que revelou seis participantes da edição, a Record TV deu mais dois spoilers sobre o elenco da décima quarta edição. Tiago Ramos A Fazenda 2022 foi o revelado da vez. O famoso ficou sob os holofotes da mídia quando namorou a mãe do jogador de futebol Neymar Jr e teve nome divulgado durante final do Ilha Record.

+Como assistir A Fazenda 2022 ao vivo 24 horas ao vivo

Quem é o Tiago Ramos A Fazenda 2022?

Tiago Ramos A Fazenda 2022 é um modelo e influenciador digital de 24 anos de idade. O rapaz já era conhecido na mídia há alguns anos, mas ficou ainda mais famoso em 2020, quando começou a namorar Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr.

Algo que chamou a atenção do público foi a diferença de idade entre os dois. Enquanto o rapaz na época tinha pouco mais de 20 anos, a mãe do atleta da seleção brasileira passava dos 50. O namoro foi assumido pela dupla em abril de 2020 e contou com polêmicas idas e vindas.

Segundo o R7, um dos términos do casal teria acontecido porque Nadine descobriu que o futuro participante de A Fazenda 14 foi acusado de agredir uma ex-namorada espanhola em 2019, mas pouco depois o casal estava junto novamente. Ainda segundo o portal, no mesmo ano, após novas brigas – que foram relatadas por vizinhos da dupla – o casal terminou novamente.

Outras idas e vindas aconteceram durante o primeiro ano do relacionamento da dupla, até que todos pensaram que o romance havia terminado de vez. Porém, em fevereiro de 2021, os dois foram flagrados em uma viagem ao Ceará em um vídeo que rodou a internet.

Após mais algum tempo de romance, já em abril do ano seguinte, ou seja, 2022, a dupla confirmou o término definitivo. O modelo revelou que cobriu uma tatuagem que fez com o nome da mãe de Neymar e Nadine apareceu com um novo possível namorado durante viagem a Campo Grande. Apesar de ser apontada como novo affair do influenciador fitness Rafa Talamask, Nadine não fez afirmações sobre um novo romance.

Quem também está confirmado na edição de 2022

Na última terça-feira (6), em coletiva no programa Hoje em Dia, a apresentadora Adriane Galisteu e o diretor geral do reality show, Rodrigo Carelli, revelaram seis nomes oficiais do elenco de A Fazenda 14. Depois, na noite de quinta-feira (8), Galisteu contou na final do Ilha Record que Kerline Cardoso e Tiago Ramos também estão confirmados na edição. Conheça:

Kerline Cardoso – Modelo e influencer de 30 anos

Mulher Moranguinho (Ellen Cardoso) – Dançarina, influenciadora digital e modelo de 41 anos

Ruivinha de Marte (Anny Bergatin) – Tiktoker e influenciadora digital de 24 anos

Deborah Albuquerque – Atriz, apresentadora, influenciadora digital e ex-Power Couple de 37 anos

Thomaz Costa – Ator, influenciador digital e ex-Ilha Record de 22 anos

Iran Malfitano – Ator de 40 anos

Deolane Bezerra – Advogada e influenciadora digital de 34 anos

Veja como foi a revelação mais recente do realitys show:

Leia também – Programação A Fazenda 2022: horários e o cronograma do realtity