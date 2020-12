Tiago Ramos e mãe de Neymar terminam namoro pela 3ª vez

O modelo Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, teriam terminado pela terceira vez. De acordo com o jornal Extra, o rapaz teve um surto enquanto viajava em Cancún.

Tiago Ramos teria surtado em viagem

Após a discussão com a empresária, ela teria abandonado o local e voltado para São Paulo. Ficando sozinho no méxico, Tiago teria brigado com os funcionários do lugar onde estava hospedado e se negado a usar máscara de proteção.

Ainda nas redes sociais, Tiago falou com os seguidores. Atordoado, ele gravou Stories, logo após uma suposta facada nas costas neste sábado (05). “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, e porque não me deixaram ficar? Eu não fiz mal a ninguém, não provoquei ninguém, me bateram. Um cara me deu uma facada nas minhas costas. Dois caras estavam batendo na minha cabeça e o outro veio e me deu uma facada”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja vídeo:

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, diz que foi esfaqueado em Cancún pic.twitter.com/CGZ5owXRRR — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) December 5, 2020

Mãe de Neymar nega reconciliação com o Tiago

Depois do surto de Tiago Ramos, Nadine se manifestou sobre o caso. Através da assessoria, ela afirmou que não voltou com o rapaz. “Desde a última segunda-feira, 30 de novembro, Nadine encontra-se no Brasil, após retornar de um breve período de descanso com amigas em Cancún. Esta viagem já estava agendada, independentemente de situações que surgissem depois. Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo, não são mais um casal”, dizia a nota, ao site Yahoo.

Ela ainda explicou que apenas “deu suporte” para o ex, mas que estava solteira.“Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso. Quem conhece Nadine sabe o quão solidária ela é com as pessoas que precisam de ajuda e nada mudará sua essência”, completa.

No Instagram, Tiago Ramos também garantiu que já não tava mais com a mãe de Neymar. “Ela foi ser humana, me ajudou. Só tenho a agradecer por tudo que fez de bom pra mim. Seguimos caminhos diferentes.