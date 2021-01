Bill Gates mira no agronegócio; veja impacto na economia

Bill Gates, dono de uma fortuna estimada em 134 bilhões de dólares, está comprando agressivamente terras agrícolas nos EUA. Embora ainda não exista um comunicado oficial, é possível fazer uma ligação com os pacotes de estímulo econômico.

Quanta terra Bill Gates já comprou?

Segundo levantamento da Forbes, o fundador da Microsoft já comprou um total de 98.000 hectares. Deste modo, tornou-se o maior detentor de terras agrárias no país. Além disso, cabe ressaltar que as terras estão dividas em 18 estados, portanto seja lá qual for seu plano, é algo em escala nacional.

Apesar de ser um número significativo, cerca de 980 km², seu valor de mercado aproximado é de 800 milhões de dólares. Portanto, representa apenas 0,6% do patrimônio deste magnata da tecnologia.

Quem são os gigantes em terrenos nos EUA?

Embora Bill Gates seja o líder nas terras agrícolas, existem pessoas com florestas e fazendas muito maiores. John Malone, da Liberty Media, possui 890.000 hectares. Em seguida temos o fundador da CNN, Ted Turner, com 810.000 hectares em fazendas.

Outro bilionário da tecnologia, o fundador da Amazon Jeff Bezos, possui 170.000 hectares de fazendas, a maioria no estado do Texas. Deste modo, é correto afirmar que terras são um bem escasso, e que interessam muito aos bilionários.

Qual o impacto do estímulo econômico?

Quando o governo cria pacotes de estímulo, pode retirar títulos públicos do mercado em troca de dinheiro, ou até mesmo emitir mais moeda. Sim, os Bancos Centrais podem “imprimir” dinheiro à vontade. Se você não acredita, abaixo estão os números dos EUA nos últimos 5 anos.

O montante em circulação aumentou em 6,85 trilhões de dólares, ou 55% ao longo dos últimos 5 anos. Certamente boa parte da alta ocorreu em 2020, com os Bancos Centrais ao redor do mundo tentando minimizar os impactos da reação à pandemia. Dessa forma, para Bill Gates mater sua liderança entre os mais ricos, precisa aumentar ainda mais sua fortuna.

Em suma, os investidores buscam nos terrenos e imóveis uma proteção, já que o dinheiro deixa de ser algo escasso. São pacotes de trilhões de dólares entrando em circulação, na intenção de estimular a economia.

Bill Gates fica mais pobre?

Não, ao contrário. A entrada de mais dinheiro em circulação facilita a vida dos milionários, como Bill Gates, já que estes podem comprar ativos escassos, que incluem terras, Bitcoin, ouro, ações de empresas, entre outros.

Enquanto isso, a outra parte da população, que teve sua renda drasticamente afetada pela reação à pandemia, precisa deste dinheiro para pagar contas e quitar dívidas. Ou seja, proporcionalmente possui uma quantidade menor para compra de ativos escassos.

As altas nas bolsas de valores não refletem a melhora na economia, e sim a queda na cotação do dólar. Isso pode ser comprovado ao comparar a cotação da moeda norte-americana com o Franco Suíço ou Libra Esterlina.

Vale a pena comprar Bitcoin após a alta?

Sim. Embora a criptomoeda tenha atingido sua máxima histórica recentemente, ainda assim permanece com um valor de mercado abaixo de 7% do ouro, por exemplo. Similarmente, quando comparamos com os imóveis, estamos falando de menos de 0,3%.

Ainda é cedo para dizer qual o potencial do Bitcoin, pois sua adoção cresce conforme o preço. De fato, era impensável afirmar que uma cidade norte-americana iria investir parte de seus recursos na criptomoeda alguns anos atrás. No entanto, o prefeito de Miami, Francis Suárez, afirmou que está trabalhando para que isto aconteça.

Ou seja, fique tranquilo, você não chegou atrasado no universo das criptomoedas. O Bitcoin ainda está em pleno crescimento, tanto no aspecto tecnológico, quanto em sua adoção. Quanto a Bill Gates, talvez nunca saberemos se ele já comprou algumas moedas.

