Adestrador ensina a preparar o pet para quando a quarentena acabar

A quarentena influenciou relações, comportamentos e até as relações os bichos de estimações. Com a convivência maior durante o isolamento em casa, teve animais mais apegados aos donos e até mais temperamentais. Mas o que fazer com a pós pandemia? O adestrador André Gaspar, de São Paulo, é quem vai dar dicas aos tutores a colocarem animais de volta à rotina.

Dormir mais, pedir mais comida e solicitar mais carinho são alguns dos novos comportamentos dos animais em casa, principalmente dos cães. Sem dúvidas, ter sempre companhia e de uma hora para outra voltar a ficar sozinho pode causar problemas de comportamento, é o que explica o adestrador: “Com a falta de costume de ficar sozinho, os animais podem sofrer e muito com a volta brusca à rotina antiga, de passar longas horas sozinho em casa. Mas com algumas práticas os animais não sentirão tanto a ausência do seu tutor.”

Segundo André, um dos problemas mais comuns é a ansiedade de separação.

Ansiedade de separação dos pets? Adestrador explica

Ansiedade de separação é uma condição de pânico que se manifesta em comportamentos destrutivos como arranhar portas e janelas, latir ou uivar constantemente, urinar e defecar pela casa (mesmo em cães treinados), e, em alguns casos, pode resultar no cachorro se machucando sozinho.

A SAS tem algumas características e sintomas:

latir, uivar e/ou chorar

xixi e/ou cocô em local inapropriado

destruir, roer e/ou pegar objetos inadequados

automutilação, lambedura de patas e/ou arrancar pelos

prostração, tristeza profunda e/ou inapetência

vomitar e/ou babar

Mas todos esses sintomas somente quando sozinhos.

Quanto mais sério o grau da ansiedade, maior vai ser o tempo e energia necessários para ajudar o seu cachorro. Alguns tipos de treino e exercícios podem ajudar muito seu pet.

Comece deixando o cão em cômodos diferentes da casa enquanto está em uma reunião, por exemplo. Outra dica é colocar um brinquedo interativo, como pet ball e Kong, assim o animal terá uma atividade na sua ausência.

Pode ser difícil para alguns, mas é importante evitar atender todas as solicitações do seu cão para brincar fazer carinho, outros exercícios que podem ser feitos são: deixa os caem sozinhos por períodos bem curtos, deixa os petiscos escondidos pela casa pra que ele vá procurar e vá aumentando a quantidade de tempo aos poucos.

Aprenda a fazer brinquedos interativos para o seu bicho

Cães amam atenção, mas se tem algo que eles também amam é petisco. E por isso, existem os brinquedos que você pode rechear com petiscos ou ração. É super fácil: você coloca os alimentos dentro do brinquedo e, quando o pet for brincar, a comida vai sendo liberada aos poucos.

Garrafa pet

O adestrador ensina: pegue uma garrafa Pet, vazia e faça vários furos de vários tamanhos e coloque grãos de ração e petiscos dentro. A medida que o cão vai girando a garrafa, os petiscos vão sendo liberados. Certamente o entretenimento está garantido.

Picolé bom pra cachorro

Que tal fazer um picolé de frutas? Basta pegar um copo descartável, colocar uma porção da frutas não ácidas dentro e adicionar água. A quantidade do alimento é opcional e a quantidade de água vai determinar o tamanho do picolé. Leve ao congelador e espere ficar pronto. Depois sirva para seu bichinho.

Tubos de papel higiênico

Comece agora a armazenar os tubos de papelão de papel higiênico ou papel toalha para fazer brinquedos para o seu cão. Coloque guloseimas dentro do tubo de papelão, coloque-o no chão e deixe seu animal de estimação descobrir como obtê-los.

Segundo o adestrador, o cão tentará enfiar a língua, virar, emborcar e, até mesmo, rasgar os tubos para obter os prêmios. Um brinquedo caseiro para cães tão simples pode entretê-los por um longo período de tempo.