Se você tem um bichinho de estimação em casa, provavelmente o considera parte da família e deseja que ele esteja sempre bem e saudável. Mas imprevistos acontecem e o problema é que nessas horas os cuidados com a saúde podem sair bastante caros. Não é à toa que o mercado, já há algum tempo, oferece plano de saúde para animais. Você sabe como funciona?

Primeiramente, entenda que há uma série de alternativas para quem pensa em contratar um plano de saúde para seu cachorro ou gato. Normalmente são esses os bichinhos atendidos. O ideal é pesquisar bem e comparar as opções. Além do preço e dos itens inclusos, é importante checar a localização das clínicas e hospitais, pois em caso de emergência ou internação, é importante que o plano lhe atenda bem e que as opções oferecidas não sejam apenas em locais muito distantes.

Uma das opções de plano de saúde para animais é o Dr. Pet. Nele há quatro alternativas, que começam com o plano ambulatorial clube, a partir de R$ 84,75, e vão até o plano diamante clube, a partir de R$ 314,85. O primeiro, mais simples, oferece o básico para o dia a dia, como consultas em horário comercial, alguns exames e vacinas. O último, mais completo, inclui exames complexos, como tomografias e ressonâncias.

Tire todas as dúvidas ao contratar um plano de saúde para animais

Além de preço, cobertura e rede credenciada, que varia muito de plano para plano, é importante saber outros pontos. Por exemplo, a questão da carência, já que assim como acontece com um plano de saúde para pessoas, ela também pode se aplicar aos feitos para animais. Ou seja, pode ser que seja necessário esperar alguns dias ou até meses para o seu pet poder usar.

É importante perguntar também se existe limite de idade para um bichinho aderir ao plano. Alguns não aceitam os mais idosos. Outra pergunta importante é se há limite no número de consultas ou exames por ano, ou, ainda, limite no número de dias de internação. Por exemplo, se você contrata um plano de saúde para animais que prevê até 10 dias de internação no ano e seu cachorro precisa ficar internado por mais tempo, provavelmente você terá que acertar a diferença. Informe-se e compare.

Mercado tem muitas opções

Outra alternativa em plano de saúde para animais é o Seguro Health for Pet, da Porto Seguro. Neste caso são três opções: o ambulatorial, que oferece cuidados básicos e também contempla os bichinhos mais idosos. No caso, os que têm mais de 10 anos de idade; o essencial, que inclui itens como castração e check up anual; e o completo, que conta até com fisioterapia e acupuntura. Os planos começam em R$ 99,90 e há desconto para pagamento no cartão de crédito.

É importante, antes de contratar, pesar os gastos anuais relacionados à saúde dos bichinhos e comparar com o valor dos planos. Além disso, considerar emergências e outros serviços, como descontos que os planos geralmente oferecem em serviços relacionados, também é muito importante.

Finalmente, procure conversar com quem já contratou os planos para saber como foi o atendimento caso o pet tenha precisado usar. Vale buscar recomendações e avaliações na internet também.