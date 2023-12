Cachorro com medo de fogos? Saiba o que fazer no Ano Novo

Cachorro com medo de fogos? Saiba o que fazer no Ano Novo

A queima de fogos no fim de ano é um espetáculo para parte das pessoas, mas muitos cães têm medo de fogos de artifício e acham o som um verdadeiro terror. Em alguns animais, o barulho pode causar desde ansiedade, taquicardia e até óbito - em casos extremos. Então, se o seu cachorro com medo de fogos, as dicas a seguir podem ajudar a acalmá-lo. As informações são do American Kennel Club.

6 dicas para acalmar cachorro com medo de fogos

1. Mantenha seu cachorro longe de fogos de artifício

“Em primeiro lugar, não leve seus cães a shows de fogos de artifício e não os deixe os animais do lado de fora durante a queima dos fogos de artifício. Manter seu cachorro dentro de casa é a melhor ideia, especialmente se você teme que ele não reaja bem.

2. Amarração para cachorro com medo de fogos



Uma forma do seu cão se sentir seguro é a técnica do tecido, que deixa o pet "abraçado", e pode ajudar a aliviar os sintomas.

1 - pegue uma faixa de tecido e passe a parte do meio no pescoço do cachorro. Tome cuidado para que não fique muito apertado e gere mais um desconforto para o cão.

2 - continue e faça um formato de x nas costas dele com o tecido.

3 - depois cruze a faixa no abdômen.

4 - então passe as costas novamente nas costas do pet.

5 - agora amarre o restante do pano na lateral do animal; nunca nas costas.

3. Certifique-se de que seu animal de estimação tenha a identificação adequada

Certifique-se de que as informações na coleira do seu animal de estimação estejam atualizadas. Se eles escaparem, há mais chances de serem encontrados.

4. Refúgio seguro para seu cachorro

Crie um lugar onde seu cão se sinta confortável. É melhor acostumar seu animal de estimação a um ambiente calmo com antecedência. Os cães são animais de toca – eles procuram aquela caverna para fugir de tudo.

Tente montar uma área em um espaço silencioso, longe de janelas para que eles não possam ouvir ou ver fogos de artifício. Use uma caixa se for onde seu cão se sente seguro e certifique-se de fornecer a ele brinquedos e guloseimas familiares.

5. Ruído branco

Você pode tentar deixar um ventilador, uma TV ou um rádio ligado para ajudar a mascarar os sons dos fogos de artifício.

6. Fale com o seu veterinário

Se a ansiedade do seu animal de estimação for grave, considere marcar uma consulta com o seu veterinário com antecedência para que você possa discutir uma forma de ajudar a aliviar a ansiedade do seu cão.