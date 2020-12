Uma foto de dois pinguins viúvos se abraçando se tornou uma das fotos mais comoventes de 2020.

Mas uma foto de dois pinguins viúvos parecendo consolar um ao outro na Austrália foi uma das vencedoras no Ocean Photograph Awards da revista Oceanographic.

O registro foi feito por Tobias Baumgaertner em Melbourne.

Algumas pessoas disseram a ele que os dois pinguins haviam perdido recentemente seus parceiros e muitas vezes pareciam estar se consolando.

O fotógrafo alemão ganhou o prêmio Community Choice da revista.

Foto de dois pinguins viúvos

O Píer de St Kilda em Melbourne tem uma colônia de cerca de 1.400 pinguins-fada. Essa é a menor espécie de pinguim existente, eles tem uma altura média de apenas 33 cm. Assim, a colônia é monitorada por voluntários.

“Um voluntário se aproximou de mim e me disse que a branca era uma senhora idosa que havia perdido seu parceiro. E, aparentemente, o mesmo aconteceu com o homem mais jovem à esquerda”, escreveu Baumgaertner no Instagram.

“Desde então, eles se encontram regularmente. Bem como confortam um ao outro e ficam juntos por horas observando as luzes dançantes da cidade próxima”.

De acordo com o fotógrafo, ele passou três noites com a colônia de pinguins antes de conseguir tirar esta foto.

“Entre não poder ou ter permissão para usar qualquer luz e os pequenos pinguins se moviam continuamente. Eles esfregavam suas nadadeiras nas costas uns dos outros e limpavam uns aos outros, era realmente difícil conseguir uma chance para uma boa foto”, disse ele.

“Mas eu tive sorte durante um lindo momento”, acrescentou.

A foto emocionou a todos pela beleza e também pela sua história. Afinal, em um ano de notícias tão difíceis, ela traz um pouco de esperança e amor, disseram os seguidores do fotógrafo.