Quatro leões testam positivo para covid-19 em zoológico na Espanha

Quatro leões testam positivo para covid-19 em um zoológico de Barcelona. De acordo com as autoridades veterinárias, este é apenas o segundo caso conhecido em que grandes felinos contraíram o coronavírus.

Três fêmeas chamadas Zala, Nima e Run Run e Kiumbe, um macho, foram testados depois que os tratadores notaram que eles apresentavam leves sintomas de coronavírus.

Além disso, dois funcionários do zoológico também testaram positivo para a covid-19.

Agora, as autoridades investigaram como os leões contraíram o coronavírus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leões testam positivo para covid-19

Os tratadores realizaram testes de PCR nos leões, mesmo teste que os humanos fazem. Afinal, os animais estão acostumados a entrar em contato com a equipe do zoológico.

De acordo com o Serviço Veterinário de Barcelona, eles entraram em contato com o Zoológico do Bronx em Nova York, onde quatro tigres e três leões testaram positivo para covid-19 em abril. Este zoológico é o único que também teve um caso semelhante com grandes felinos com covid-19.

Acredita-se que um dos tigres, Nadia, seja o primeiro caso conhecido de um animal infectado com covid-19 nos EUA. Contudo, todos os animais do zoológico do Bronx se recuperaram totalmente. “O Zoológico contatou e colaborou com especialistas internacionais, como o Serviço Veterinário do Zoológico do Bronx, o único que documentou casos de infecção por Sars-CoV-2 em felinos”, disse o zoológico de Barcelona em um comunicado.

“Os leões receberam cuidados veterinários para sua condição clínica – semelhante a uma gripe mais branda. O tratamento é feito por meio de anti-inflamatório e monitoramento, e os animais estão respondendo bem”.

O macho de quatro anos e as fêmeas, todas com 16 anos, não tiveram contato com outros animais no zoológico, que é aberto à visitação.

Asssim, o risco de infecção entre animais do zoológico e visitantes, por sua vez, é baixo por conta da falta de proximidade. “Simplesmente, ninguém que vem para ver os leões chega perto o suficiente”, disse o Zoológico.