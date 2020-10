IPO Havan e os R$ 100 bilhões: o que daria para comprar?

IPO Havan é a oferta pública de ações (IPO) na bolsa de valores. Na realidade ocorreu a desistência esta semana. O empresário Luciano Hang estava convencido de que o grupo poderia valer R$ 100 bilhões. No entanto, as conversas preliminares não chegaram próximo disto.

Deste modo, a varejista decidiu engavetar os planos após ouvir a avaliação de investidores. Com centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, certamente existe um grande valor na empresa, porém como isto se compara com a realidade? Afinal, o que daria para comprar com R$ 100 bilhões?

O que é a Havan?

A empresa comercializa produtos domésticos que vão desde um simples espremedor de limão até geladeiras de R$ 5 mil. Além disso, a varejista oferece produtos de beleza, roupas, materiais esportivos e produtos eletrônicos.

Suas 150 lojas estão distribuídas em 18 estados do país, além das vendas pela internet. Fundado em 1986 em Santa Catarina, o grupo oferece cartão de crédito, além da venda de seguros e consórcios Recentemente, lançou aplicativo próprio, oferecendo frete em todo país, e pretende expandir sua presença online.

Sem dúvida, a gigante surpreendeu com uma receita líquida de R$ 3,27 bilhões no primeiro semestre de 2020. Deste modo, tornou-se uma das 100 maiores empresas do país, de acordo com o Ranking Valor 1000.

Quanto vale o IPO Havan?

De acordo com o prospecto preliminar da oferta registrada na CVM, a empresa tentou uma avaliação de mercado de R$ 100 bilhões. No entanto, no primeiro semestre de 2020 a rede apresentou um prejuízo líquido de R$ 127,5 milhões.

Enquanto isso, a empresa MicroStrategy dos EUA, que comprou 425 milhões de dólares em Bitcoin, já está no lucro de 100 milhões. Veja só como é a vida.

O mercado, de fato, não aceitou a avaliação proposta pelos organizadores da oferta pública. Para efeito de comparação, a receita líquida da Havan fica um pouco abaixo da Raia Drogasil.

Listada na bolsa de valores desde o final de 2010, a rede de farmácias possui mais de 2.100 lojas. Sua receita líquida no primeiro semestre de 2020 foi de R$ 4,45 bilhões. Deste modo, suas ações possuem um valor de mercado de R$ 40 bilhões atualmente.

Em resumo, apesar das empresas atuarem no setor de revenda de produtos, a Havan tentou um valor de mercado mais de duas vezes superior ao da Raia Drogasil.

O que R$ 100 bilhões do IPO Havan compraria?

De início, seria possível comprar o Banco Inter, cujas ações encontram-se avaliadas em R$ 14,5 bilhões na bolsa de valores. A varejista Havan afirma ter 4,3 milhões de cartões emitidos, abaixo dos 7,2 milhões de clientes do banco digital.

Em seguida, um movimento interessante seria a aquisição da varejista Lojas Renner. Com ações avaliadas em R$ 32,5 bilhões na bolsa de valores, a empresa obteve receita operacional líquida de R$ 2,67 bilhões no semestre.

Certamente, o lucro líquido de R$ 825 milhões da Lojas Renner nos primeiros seis meses de 2020 fica muito acima do prejuízo da varejista Havan.

Com os R$ 53 bilhões restantes para o valor de mercado sonhado por Luciano Hang, é possível comprar outra varejista listada em bolsa, a Lojas Americanas. Avaliada em R$ 46 bilhões, o “troco” de R$ 7 bilhões é suficiente para quitar a dívida líquida da concorrente da Havan.

O IPO Havan foi cancelado?

Sim, a rede de lojas Havan anunciou o cancelamento do pedido de IPO, a oferta pública de ações. Deste modo, foram 14 as empresas que desistiram de dar continuidade no processo de abertura de capital no país.

Esta lista de empresas cancelando o pedido deve aumentar bastante, já que existem mais de 50 na fila para abertura de capital. Dentre as que adiaram ou cancelaram o processo estão Allied, You Inc, Canopus, Almeida Junior, Compass, e Elfa Medicamentos.

A falta de apetite dos investidores é parcialmente explicada pelo fraco desempenho do mercado acionário doméstico. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encontra-se no mesmo valor do início de 2019.