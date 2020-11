O final do ano chegou e, com ele, um pouco mais de alegria para os que têm registro em carteira. Esses devem receber a quantia extra tão esperada nos meses de novembro e dezembro. E agora? Como investir o décimo terceiro salário da melhor forma?

Primeiramente, é preciso entender como estão as suas finanças. Se estiverem uma bagunça, a primeira sugestão é começar a colocar a carteira em ordem. E o décimo terceiro pode ajudar bastante.

Comece considerando eventuais dívidas. Elas podem estar sendo uma grande barreira para que você consiga equilibrar as finanças e o recomendável é quitá-las. Existem muitas opções para negociar, inclusive online, como as plataformas QueroQuitar e QuiteJá. Ou, ainda, sites como o da Serasa, que volta e meia oferecem eventos especiais para a quitação de dívidas.

Os devedores, portanto, devem pensar em negociar ou quitar as dívidas antes de avaliar como investir o décimo terceiro. Deixar de dever pode te ajudar, inclusive, a começar a planejar melhor suas finanças.

Antes de pensar em investir o décimo terceiro salário, organize-se

Se você não tem dívidas, mas sabe que as finanças estão uma verdadeira bagunça, está na hora de colocar tudo no papel, na planilha ou em um aplicativo. Entender suas receitas e despesas é fundamental para se planejar.

Depois de anotar tudo que entra e sai de sua conta de forma fixa e variável, procure pensar nos gastos que você pode cortar ou substituir. Essa medida é fundamental para organizar as finanças antes de pensar em investir o décimo terceiro.

A partir daí, estabeleça planos e metas. Se você está pensando em fazer um curso, comprar um carro, viajar ou qualquer outra coisa, pode separar parte do décimo terceiro para esta finalidade. Tudo que for planejado com antecedência pode sair mais barato e mais fácil de ser adquirido.

Outro ponto importante é a formação de uma reserva de emergência caso ainda não tenha. Ao pensar em como investir o décimo terceiro, saiba que separar ao menos uma parte dele para formar ou incrementar esta reserva pode ajudá-lo muito a enfrentar tempos mais difíceis, situações inesperadas ou até mesmo oportunidades sem que seja necessário pedir empréstimos ou se endividar novamente.

Gastos do ano que vem e presentes

Muitas pessoas esquecem que o começo de ano costuma ser uma época complicada em termos financeiros. Isso porque é nos primeiros meses que despesas extras começam a aparecer. Por exemplo, matrícula da escola dos filhos, compra de material, IPVA e IPTU. Por isso, é preciso cautela com o gasto desse dinheiro extra. Procure guardar uma parte visando a estes gastos.

Além disso, não é recomendável gastar todo o décimo terceiro com presentes de fim de ano. Há quem faça isso se esquecendo de que há um amanhã. Você pode separar uma parte e optar por lembranças. Lembre-se que, especialmente em épocas como a atual, a presença pode valer muito mais que os presentes.

Finalmente, considere investir

Quem está pensando em investir o décimo terceiro e está com as contas em ordem, sem dívidas, deve considerar aplicar ao menos parte do dinheiro. Já falamos na reserva de emergência, cujo valor deve ser aplicado em investimentos de alta liquidez. Ou seja, mesmo que o rendimento não seja dos melhores, o que vale é a possibilidade de usá-lo a qualquer momento.

Finalmente, se você já tem reserva e sabe que pode aplicar o dinheiro visando ao longo prazo, considere montar uma carteira diversificada de acordo com seu perfil. Dependendo de sua aversão ao risco, é aconselhável investir em títulos do Tesouro, CDBs, fundos, LCIs, LCAs e até ações. Para saber como investir o décimo terceiro da melhor forma, considere buscar ajuda especializada se for o caso!