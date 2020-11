Serasa Limpa Nome: 10 milhões de divídas podem ser quitadas por R$50

O Feirão Serasa Limpa Nome anunciou a quitação de dívidas de 10 milhões de pessoas por R$ 50. Essa campanha faz parte da 26ª edição do programa de renegociação de débitos, que começou semana passada e vai até o dia 30 de novembro. Além disso, há descontos de até 99% para mais de 50 empresas participantes.

“Esse Feirão é muito especial, devido a todo o cenário que passamos. O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50”, diz Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

Como participar do Serasa Limpa Nome?

Para participar, o consumidor deve acessar um dos canais digitais do Serasa. Sendo assim, As renegociações acontecem pelo site do Serasa Limpa Nome (www.serasalimpanome.com.br), pelo aplicativo Serasa, pelo WhatsApp oficial (11 99575-2096). Mas também pelo telefone 0800-591-1222 ou em mais de 7 mil agências dos Correios.

Após acessar os canais digital, basta inserir o número do CPF. Em seguida, aparecerá todas as dívidas e as formas de renegociação. Vale ressaltar que algumas empresas oferecem descontos de 50% a 99% do valor do débito, ou apenas por R$ 50.

Quais são as empresas participantes?

Há mais de 50 empresas participantes da 26ª edição do Serasa Limpa Nome. Sendo assim, faculdades, bancos, instituições de crédito, construtoras, operadoras de telefonia e varejistas são algumas delas. Portanto, dentre as principais empresas estão:

Faculdade Anhanguera;

Lojas Riachuelo;

Banco Itaú;

Casas Bahia;

Operadora de telefonia Claro.

Sendo assim, mais de 64 milhões de consumidores poderão renegociar dívidas pelo Serasa Limpa Nome até o fim do mês de novembro.

Além disso, o Serasa quase três milhões de débitos foram quitados através do Feirão, este ano. Ainda segundo a Serasa, o Brasil tem atualmente 62,7 milhões de pessoas com dívidas em atraso.

