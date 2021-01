Forever 21 vai fechar 11 lojas no Brasil; entenda o motivo

A empresa varejista de moda Forever 21 vai fechar todas as suas 11 lojas na rede de shopping centers Multiplan, localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A rescisão ocorreu após as partes não chegarem a um acordo para renegociação dos contratos de locação dos pontos comerciais, segundo apurações do Estadão/Broadcast por meio de fontes do mercado. A Multiplan confirmou a informação.

Todas as lojas da Forever 21 vão fechar?

O fim das atividades da Forever 21 abrange todas as 11 unidades localizadas na rede de shoppings centers carioca, mas que operam em outros estados. As lojas fechadas estão nos shoppings Morumbi, Vila Olímpia e Anália Franco, em São Paulo e no BarraShopping e VillageMall, no Rio de Janeiro. Estabelecimentos em Brasília, Ribeirão Preto (SP), Canoas (RS), entre outras também serão fechados. O fechamento das lojas já começou e será concluído em fevereiro.

As conversas entre as partes começaram no fim de 2019, quando a sede da Forever 21 entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e apresentou um plano de fechamento de lojas em vários países. Inicialmente, o funcionamento das lojas da varejista na América Latina havia sido preservado. Contudo, devido à crise econômica mundial causada pela pandemia, os negócios da empresa foram fortemente afetados.

A rede de shoppings chegou a mover uma ação de despejo contra a cadeia varejista enquanto as conversas corriam paralelamente. A conclusão das negociações ocorreu nos últimos dias de 2020. “A discussão foi amigável, mas não chegou a um denominador comum”, afirmou o vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Vander Giordano. Segundo o executivo, a Forever 21 vai deixar os shoppings sem deixar dívidas. “Houve uma troca das dívidas pelos pontos”, afirmou, sem revelar mais detalhes.

A varejista de moda segue com atividades em outros locais, como nos centros de compras da Aliansce Sonae, dona do Shopping West Plaza e na AD Shoppings, mantenedora do Shopping Center Lapa. No Rio de Janeiro, por enquanto, continuam abertas as lojas do Shopping Tijuca e Rio Sul.

História da marca

Foi fundada em 1984 pelo sul-coreano Do Won Chang, a Forever 21 se tornou bastante popular entre o público jovem a partir de meados dos anos 1990. No Brasil, a rede varejista atua desde 2014. Hoje cerca de 60% dos artigos têxteis à venda são fabricados na China, e a loja é conhecida principalmente pela variedade de preços e suas ofertas da moda.

A companhia passou por uma rápida expansão dos Estados Unidos para o mundo, com abertura rápida de lojas em diversos países. No entanto, teve dificuldades para se manter em sintonia com as mudanças rápidas dos gostos dos consumidores e o rapidez do comércio eletrônico. Embora mundo afora a Forever 21 não esteja com uma boa posição no mercado, no Brasil a marca ainda é prestigiada e possui números razoáveis no comércio.