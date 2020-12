Veja o que abre e fecha em SP no recesso de Natal

Com a semana do natal, muita gente não sabe o que abre e fecha em SP. A dúvida é normal, uma vez que há recesso em todas as repartições públicas do país. Mas, alguns dos atendimentos de serviços úteis vão continuar funcionando, confira abaixo os horários certinhos para se programar.

Bancos – quando abre e fecha em SP

As agências bancárias mudam de horário na quinta-feira (24) e não vão funcionar na sexta-feira (25), dia de Natal. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o calendário de atendimento será igual ao do ano passado. Ou seja:

24/12 – abertura de agências das 9h às 11h (em estados com horário oficial de Brasília) ou das 8h às 10h (para estados com diferença de 1 ou 2 horas em relação a Brasília)

25/12 – agências fechadas 26/12 e 27/12 – fechadas, por ser sábado e domingo

Independente do feriado, as centrais de atendimento eletrônico funcionam normalmente. Isso vale para canais alternativos bancários como, aplicativos, internet banking e call center.

Contas Básicas: água e luz

Quem tem conta básica que envolve água e luz a vencer no feriado de Natal, poderá quitá-las, sem acréscimo de juros ou multa, no próximo dia útil após o feriado, ou seja, na segunda-feira (28).

Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados. É possível também agendar o débito das contas de consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos

Rodízio de carros em São Paulo será suspenso só dia 25

Em razão do avanço da Covid-19 em todo o país e diferente dos outros anos, o rodízio de carros em SP não será suspenso por toda a semana. Apenas no dia do Natal (25), que é feriado, o rodízio será suspenso, e os carros com placas de final 9 e 0 poderão circular.

Também continuam valendo normalmente o rodízio de placas para caminhões e ônibus e as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Zona Azul (estacionamento em ruas de São Paulo)

A Zona Azul, estacionamento rotativo da capital paulista, terá o seguinte esquema:

24/12 – operando normalmente em quase todas as regiões

25/12 – segue a regra de feriados (alguns lugares podem ter o estacionamento rotativo cobrado; outros não)

Nas áreas chamada de bolsões, que é envolta do Parque do Ibirapuera terão o cartão Zona Azul digital liberado nos dias 24 e 25.

Shoppings e comércio de rua

Por causa da pandemia do novo coronavírus, veja o que abre e fecha em SP nos shopping e região do comércio. Alguns horários de funcionamento foram alterados.

Shoppings (24/12) – abre e fecha em SP

Lojas – irão abrir das 9h às 17h

Praça de Alimentação – funcionará das 11h às 17h

Comércios (24/12)

Abrirão normalmente no horário comercial

Vale lembrar que o governo de São Paulo anunciou que o estado entra em fase vermelha entre os dias 25 e 27 e 1º e 3 de janeiro. Assim, shoppings, comércio e galerias ficam proibidos de abrir neste período.

Correios

No dia 25, as agências dos Correios estarão fechadas e não haverá entrega de correspondências em todo o país.

Para os demais dias da semana, o atendimento e as entregas serão normais.

Poupatempo e Procon-SP

Os postos do Poupatempo estarão fechados nos dias 25 e 26 de dezembro. No dia 24, véspera de Natal, as unidades de todo o estado estarão abertas até o meio-dia.

O retorno aos atendimentos acontece no horário habitual de cada unidade na segunda-feira (28)

Já sobre o que abre e fecha em SP nas unidades do Procon, na véspera (24) as agências vão abrir normalmente e só permanecerão fechadas no feriado, dia 25. O atendimento volta na segunda-feira

Agências do INSS – abre e fecha em SP

As agências Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no estado de São Paulo vão funcionar das 7h às 14h desta quinta-feira (24) e não abrirão na sexta, feriado de Natal. Os atendimentos estão sendo agendados por causa da pandemia