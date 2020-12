O Instagram Shopping é uma ferramenta que auxilia na divulgação de muitas marcas. Além disso, existem muitos outros benefícios que podem ser experimentados por empresas que utilizam esse recurso. Quer saber mais? Então veja as dicas que te daremos nessa matéria.

Esse recurso tem ajudado desde pequenos até os grandes negócios venderem de forma rápida. Basta criar sua conta, investir em fotos bonitas e colocar uma descrição que seja atraente para o seu consumidor.

Por isso, confira nesse texto como você pode se beneficiar com o Instagram Shopping e as melhores estratégias para divulgar o seu produto. Certamente essas dicas irão te ajudar o otimizar o seu negócio do ambiente digital.

Instagram Shopping: conheça essa ferramenta

Para você que ainda não conhece o Instagram Shopping, te daremos uma visão completa sobre ele. Essa ferramenta permite que a loja coloque links nas fotos do feed, entre outros recursos.

Ou seja, o usuário poderá inserir o valor e o nome do item. O grande diferencial é que esse não é um perfil comum, mas sim, uma loja online no Instagram.

Se você ainda não percebeu esse recurso, basta observar uma sacolinha de compras indicando o Instagram Shopping. Se quiser, você já pode clicar nessa aba e ver o que vem sendo produzido, de perto.

Mas vale salientar que existem formas diferentes de visualizar os produtos no Instagram Shopping. É possível vê-los através do feed, nos stories, através de influencers, entre outros.

Interessante, não é mesmo ? Então confira agora algumas vantagens de utilizar o Instagram shopping na sua estratégia de vendas online. Sem dúvidas, você vai se surpreender com as potencialidades desse recurso.

Benefícios de utilizar o Instagram Shopping

É indiscutível o poder de alcance das vendas online. Aliás, o marketing digital tem ajudado muitas empresas a terem resultados expressivos na internet. Por isso, listamos aqui algumas das principais vantagens em fazer uso do Instagram Shopping.

Melhoria nos processos de compra

O Instagram Shopping pode otimizar ainda mais o processo de compras do usuário. Ou seja, ele poderá rolar a tela do Instagram e encontrar um produto que gosta, mesmo que não esteja procurando por ele.

Obviamente essa estratégia estimula o consumo, mas pode ser muito atrativa para lojas que desejam alcançar outros públicos. Ou seja, a facilidade encontrada já é um fator interessante para o usuário queira comprar determinado produto.

Recursos avançados do Instagram Shopping

Uma das maiores preocupações de quem faz compras online é a segurança, até porque é necessário inserir informações pessoais. Mas o Instagram Shopping é considerado um local seguro para fazer transações e não há risco de roubo de dados do consumidor.

Aumento do tráfego no site

Cadastrar os seus produtos na ferramenta do Instagram Shopping é muito bom para aumentar o tráfego do seu site. Você poderá utilizar a plataforma como uma vitrine e direcionar o usuário para sua página virtual.

Com mais tráfego, maiores são as oportunidades de vendas online. Por isso, aproveite para desfrutar de todas essas vantagens proporcionadas pelo Instagram Shopping.

Como criar uma loja no Instagram?

Antes mesmo de criar a sua conta no Instagram Shopping, é fundamental ter em mente algumas informações importantes. Primeiramente, a empresa deve atender a alguns critérios da plataforma.

Ou seja, ela deve estar inserida nos países contemplados pelo recurso, vender produtos ao invés de serviços e cumprir com as políticas do Instagram Shopping.

Além disso, a conta precisa ser comercial e também estar conectada a uma página da rede social vizinha, que é o Facebook. Agora sim, descubra como é fácil criar sua conta. Confira as dicas.

Conecte a sua conta comercial

Vamos supor que você já criou a sua conta e está dentro dos padrões do Instagram Shopping. Essa é a hora de configurar os seus dados principais. Entre eles estão o endereço, a moeda de cobrança, escolha das taxas e o cadastro dos produtos.

Aguarde a revisão do Instagram Shopping

O Instagram irá revisar o seu cadastro antes de criar a sua loja. Por isso, aguarde esse tempo para começar a fazer uso da ferramenta.

Cadastre os produtos

Enfim, após o aceite é hora de castrar os produtos. Esse processo é considerado simples, porém, você deve ter alguns cuidados. Descreva os produtos com atenção e insira a tag do produto, com o preço e nome.

As fotos devem estar em alta resolução, por isso, invista em fotos profissionais. Sem dúvidas, o retorno desse investimento será altamente positivo para o seu negócio.

Pronto, agora é só começar a vender os seus produtos no Instagram Shopping. Gostou dessa matéria? Então confira também as 4 melhores plataformas de venda da internet.