Black Friday 2020: veja 5 tablets que valem a pena comprar

Com a chegada oficial da Black Friday 2020 nesta sexta-feira (27), diversos produtos eletrônicos ficarão mais baratos. Entre as categorias que devem receber bons descontos, estão os tablets. Esses dispositivos são especialmente úteis para atividades como como assistir séries, ler livros, editar conteúdos e até realizar videochamadas. Caso você esteja pensando em adquirir um e ainda não sabe qual, confira a seleção abaixo:

Qual tablet comprar na Black Friday 2020?

1. Tablet Philco P10, 32GB

Esse modelo de entrada é uma boa opção para quem precisa de um tablet para o dia a dia, custando cerca de R$ 1.089,90. Embora seja mais básico, o Philco P10 atende as necessidades mais comuns dos usuários. Com 2 GB de memória RAM, ele também suporta sites e serviços de streaming — permitindo o uso da Netflix, por exemplo. Em comparação à tela de um celular, ele representa um grande avanço, com 10 polegadas e resolução de 1280×800.

2. Tablet Samsung Galaxy Tab A 2019

O Galaxy Tab A 2019 também é uma opção de entrada interessante para a Black Friday 2020. O modelo conta com 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno e compatibilidade com cartão Micro SD de até 512 GB. Sua vantagem em relação ao modelo anterior está na tela, que tem resolução de 1920×1200. Além disso, sua bateria de 6.150 oferece mais tempo de uso. Atualmente, seu valor está em torno de R$ 1.199,00.

3. Tablet Samsung Galaxy Tab A com S Pen

Para quem prefere um modelo voltado para criação e edição de conteúdo, vale investir no Galaxy Tab A com a caneta S Pen. Além de ser mais interativo, esse tablet também é mais rápido do que os anteriores, com 3 GB de memória RAM. Sua resolução é de 1920×1200, em uma tela de 8 polegadas. Embora modelos com caneta sejam mais caros, seu preço não sobe muito, chegando a R$ 1.439,04.

4. Tablet Apple iPad Mini 5ª Geração

Aqueles que querem adquirir um tablet da Apple na Black Friday 2020, o iPad Mini de 5ª geração pode ser uma alternativa interessante, sobretudo para quem prefere telas menores. Afinal, seu ponto forte é a portabilidade: o modelo tem apenas 7,9 polegadas e 300 gramas.

Quanto ao desempenho, ele não deixa a desejar. Mesmo rodando aplicativos mais exigentes como o Adobe Photoshop, o modelo se sai bem — tudo isso graças ao processador A12 Bionic. Outro destaque são as câmeras: a de trás grava vídeos em 1080p e possui 8 MP; a frontal tem 7 MP, sendo uma boa opção para videochamadas. Atualmente, o modelo custa cerca de R$ 3.399.

5. Tablet Apple iPad 7ª Geração, iPadOS

Se você quer comprar um iPad na Black Friday 2020, mas gosta de telas maiores, o iPad 7 pode ser a opção ideal. Seu display possui 10,2 polegadas com resolução de 2160 por 1620 pixels. Vale destacar que o modelo apresenta um bom desempenho tanto para o consumo de mídias, quanto para a criação e edição de conteúdos. Outro destaque é a Apple Pencil, caneta que acompanha o modelo e pode facilitar seu manuseio.