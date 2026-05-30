Troca de Figurinhas no Ibirapuera: veja o horário do evento hoje em São Paulo

Troca de Figurinhas no Ibirapuera: veja o horário do evento hoje em São Paulo

Quem ainda está na missão de completar o álbum da Copa do Mundo 2026 terá uma oportunidade especial neste sábado, 30 de maio, em São Paulo. Hoje, acontece a Mega Troca de Figurinhas no Parque Ibirapuera, evento gratuito que promete reunir milhares de colecionadores em uma grande mobilização para entrar no Guinness World Records™ como a maior troca de figurinhas do mundo.

Onde será a Mega Troca de Figurinhas 2026?

O encontro acontece no sábado, 30 de maio, das 9h às 19h, no Parque Ibirapuera, com entrada pelo Portão 10, próximo ao Obelisco, na Zona Sul da capital paulista. A participação é gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla. Caso haja disponibilidade, também poderão ser distribuídos acessos no local, sujeitos à lotação.

A expectativa da organização é receber cerca de 5 mil pessoas ao longo do dia. Além da tradicional troca de figurinhas repetidas, o público poderá participar de ativações temáticas, espaços interativos e das chamadas “chuvas de figurinhas”, que vão distribuir mais de 10 mil cromos gratuitamente para os participantes.

Data: sábado, 30 de maio de 2026

Horário: das 9h às 19h

Local: Portão 10 do Parque Ibirapuera, próximo ao Obelisco

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla

Evento quer entrar para o Guinness

O principal destaque da programação será a Arena Panini de Troca de Figurinhas, criada especialmente para a tentativa de quebra do recorde mundial. O atual recorde já pertence ao próprio iFood, que em 2022 reuniu 1.447 colecionadores em uma única ação de troca de figurinhas. Agora, a meta é superar a marca com a presença de milhares de fãs do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™.

A febre das figurinhas voltou a tomar conta do Brasil neste ano. Segundo dados divulgados pela empresa, mais de 3,8 milhões de itens relacionados ao álbum oficial já foram vendidos nos primeiros dias da campanha de 2026, mostrando que a tradição continua forte entre crianças, jovens e adultos.

Horário da chuva de figurinhas de graça

Para quem busca aquelas figurinhas difíceis que faltam para completar o álbum, um dos momentos mais aguardados será a distribuição gratuita de pacotes ao longo do dia. As chamadas chuvas de figurinhas estão previstas para acontecer em três horários: 12h30, 14h30 e 16h30.

Ao todo, mais de 10 mil figurinhas serão distribuídas durante o evento.

Além das trocas, o público encontrará espaços temáticos, máquinas de brindes, food trucks e ativações voltadas para fãs de futebol e colecionadores. A proposta é transformar a busca pelas figurinhas raras em uma experiência de entretenimento para toda a família.