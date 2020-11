7 livros de empreendedorismo que você deveria ler

Buscar inspiração na leitura é sempre uma ferramenta interessante para quem quer aumentar sua gama de conhecimentos e aprimorar atitudes. Deste modo, separamos 7 dicas de livros de empreendedorismo que deveriam fazer parte de sua lista o quanto antes.

Biografias entre livros de empreendedorismo

Primeiramente, vamos às biografias. É interessante aprender sobre empreendedorismo conhecendo a história de grandes empreendedores. Ou seja, elas não podem ficar de fora quando se trata de bons livros de empreendedorismo.

Durante sua história, grandes empreendedores aprendem com erros e fracassos e mostram como deram a volta por cima. Isso pode ser inspirador para quem começa a empreender. Portanto, entre as biografias que devem fazer parte de sua lista de livros de empreendedorismo estão:

1) Viver e deixar viver:

O livro é a biografia de Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Trata-se de um dos maiores exemplos de cases de sucesso no mundo do empreendedorismo. Dessa maneira, ao ler o livro, você vai conhecer sua história de superação. Além disso, vai entender sua forma de trabalhar, metas e objetivos alcançados. (Elias Awad – editora Novo Século).

2) Novos caminhos, nova escolhas:

Neste livro, o próprio Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, narra suas lutas recentes e os novos caminhos que descobriu nos últimos anos. (Abílio Diniz – editora Objetiva)

3) Antônio Ermírio de Moraes: Memórias de um diário confidencial:

O empresário que esteve à frente do Grupo Votorantim por anos tem sua história contada pelo amigo José Pastore. Em resumo, é uma leitura essencial para quem quer aprender com um grande empreendedor. (José Pastore – editora Planeta)

Não deixe de ler sobre startups

Atualmente, falar em empreendedorismo no mundo também é falar em startups. Dessa forma, os livros de empreendedorismo que você deveria ler também incluem os relacionados a estas empresas de alta tecnologia.

4) A startup enxuta:

O objetivo do livro é ensinar empreendedores, administradores e líderes empresariais a conduzirem seus negócios de forma bem sucedida. Ou seja, sem desperdiçar tempo e recursos. (Eric Ries – editora Leya).

5) Organizações Exponenciais:

Este é um dos livros de empreendedorismo que trata de mudanças exponenciais. Nesse sentido, a concorrência entre empresas hoje é cada vez mais rápida e é preciso se reinventar em grande velocidade. (Salim Ismail, Michael Malone, Yuri Van Geest – editora Alta Books).

Livros de empreendedorismo e finanças

Finalmente, outras sugestões de livros de empreendedorismo são aqueles relacionados a finanças. Isso porque cuidar bem do dinheiro é fundamental para quem quer ter sucesso ao empreender. Confira duas dicas:

6) Pai Rico, Pai Pobre:

Neste clássico, o autor mostra que as regras para o sucesso no mundo real mudaram bastante nos últimos anos. Por isso não existe mais emprego garantido para ninguém e é preciso ter o controle do próprio destino (Robert T. Kiyosaki – editora Alta Books).

7) Quem vende enriquece:

O famoso livro de Napoleon Hill procura mostrar a importância de bons vendedores no mercado. Ou seja, não importa quem se é ou o que se faz, é preciso que cada um consiga se tornar vendedor de si mesmo, suas ideias e projetos. (Napoleon Hill – editora Fundamento).