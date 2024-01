Horário bbb 24: que horas começa o bbb hoje, eliminação do 1º paredão

Edição do BBB 24 desta quinta-feira tem eliminação e nova prova do líder

Hoje é dia de saber quem será o primeiro eliminado do BBB 24 em um paredão disputado por Giovanna, Maycon e Yasmin. O resultado sai na noite desta quinta-feira, 11 de janeiro e a edição começa logo após Terra e Paixão.

Que horas começa o BBB 24 hoje?

Nesta quinta-feira, 11, o BBB 24 vai começar às 22h25, horário de Brasília, e deve mostrar os melhores momentos da festa que atravessou a madrugada, como também o que aconteceu no "after". Depois, com os brothers já reunidos na casa, Tadeu Schmidt vai revelar o primeiro eliminado.

O paredão é disputado entre Maycon, Yasmin e Giovanna, e se as parciais se consolidarem, o cozinheiro é quem deve sair hoje. A votação do Gshow será encerrada no início do programa.

Por enquanto, os participantes do BBB 24 são:

Camarote

MC Bin Laden, cantor

Yasmin Brunet, modelo

Vanessa Lopes, criadora de conteúdo

Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico

Rodriguinho, músico

Wanessa, cantora

Pipoca

Leidy Elin, trancista

Maycon, cozinheiro escolar

Lucas Pizane, músico

Deniziane, fisioterapeuta

Marcus Vinicius, comissário de voo

Beatriz, vendedora

Matteus, estudante de engenharia agrícola

Nizam, executivo de contas internacional

Giovanna, assistente social

Alane, bailarina e modelo

Fernanda, confeiteira e modelo

Lucas Luigi, vendedor

Giovanna, nutricionista e modelo

Thalyta, advogada

Juninho, motoboy

Michel, professor de geografia e estudante de veterinária

Lucas Henrique, professor de Educação Física

Davi, motorista de aplicativo

Isabelle, dançarina

Raquele, doceira e estudante de engenharia mecânica

Como assistir o pay-per-view?

Os fãs do BBB não precisam esperar até o programa ir ao ar na Globo para saber o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

O GloboPlay oferece onze câmeras exclusivas, durante 24 horas por dia, para os assinantes da plataforma de streaming. É possível acompanhas as festas, provas do anjo e todos os outros acontecimentos em tempo real. A transmissão do pay-per-view deve começar após a exibição do primeiro episódio do BBB 24 na TV.

Para assistir, é necessário ter uma assinatura paga. A plataforma tem planos mensais.