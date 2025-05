Cafeteria brasileira inspirada na Coreia, The Coffee abre unidade no país e faz fila

The Coffee: café brasileiro com alma asiática vira sucesso na Coreia

The Coffee: café brasileiro com alma asiática vira sucesso na Coreia

O café brasileiro continua conquistando o mundo, e a prova disso é que o The Coffee, cafeteria com estética asiática, abriu uma unidade na Coreia do Sul em maio de 2025. A marca nasceu em Curitiba, no Paraná, em 2018, mas em pouco tempo se espalhou pelo Brasil e Europa.

Para ser grande, a ideia nasceu simples: um ambiente minimalista e um cardápio enxuto. O menu inclui expressos e receitas originais com bebidas quentes e geladas. A padaria é ampla em opções, que vai de croissant a pão de queijo com goiabada.

E o café, seu principal produto, é feito através de grãos especiais comprados de fazendas especializadas, a maioria de Minas Gerais.

A ideia até lembra o Starbucks, mas com uma pegada mais tecnológica, com tablets para o cliente fazer diretamente seus pedido. As lojas são compactas, algum podem chegar a ter até 3 metros quadrados, o que fazem o cliente se sentir em uma cafeteria importada. Como dizem: tudo instagramável – e parece que deu mais que certo.

A marca prevê faturar US$ 350 milhões em 2028, com 1.500 unidades no exterior e 350 no Brasil.