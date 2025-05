5 empreendedores de sucesso que começaram com pouco ou nada

Faça uma busca rápida no Google e você encontrará listas de empresários de sucesso que começaram do zero e ainda assim alcançaram patamares vertiginosos de sucesso empresarial. Se precisar de inspiração, não se preocupe. Basta anotar as histórias desses empreendedores famosos e suas incríveis histórias de vida.

Histórias de empreendedores que começaram do zero

1 – Jan Koum

Você conseguiria viver sem o WhatsApp? Não, nós também não. Felizmente, Jan Koum, um imigrante ucraniano nos EUA, inventou o aplicativo de comunicação em 2009. Depois de nascer na pobreza, Koum começou a aprender sobre computadores. Aos 18 anos, ele já possuía habilidades de alto nível e, em 1997, começou a trabalhar para o Yahoo! como engenheiro de infraestrutura. Ele lançou o WhatsApp com grande sucesso após comprar seu primeiro smartphone e ter a ideia do produto, que permite que as pessoas enviem mensagens entre celulares pela web, independentemente do país em que estejam. O Facebook comprou o aplicativo por impressionantes US$ 19 bilhões. Sua principal dica ? “Faça uma coisa e faça-a bem.”

2 – Howard Schultz

O fundador da Starbucks, Howard Schultz, pode ser sinônimo de sucesso empresarial, mas a vida nem sempre foi tão cor-de-rosa. Sua família não tinha muito dinheiro, sua faculdade foi paga com empréstimos do governo e dinheiro ganho em empregos de meio período. Ele também foi a primeira pessoa de sua família a ir para a faculdade. Foi enquanto trabalhava para uma empresa de café que Schultz entrou em contato com a marca Starbucks pela primeira vez. Ele visitou uma filial da nova empresa em Seattle.

Logo depois, ele se juntou à empresa como diretor de marketing. Em 1985, Schultz deixou a Starbucks e decidiu abrir sua própria cafeteria. Ele levantou os US$ 500.000 necessários para abrir a primeira loja e começou seu negócio. Dois anos depois, a gerência original da Starbucks decidiu vender sua unidade de varejo para Schultz e a Starbucks como a conhecemos hoje nasceu.

Suas experiências o levaram a uma filosofia de vida. “Acredito que a vida é uma série de quase-acidentes”, disse ele certa vez em um discurso . “Muito do que atribuímos à sorte não é sorte de forma alguma. É aproveitar o dia e assumir a responsabilidade pelo seu futuro. É ver o que os outros não veem e perseguir essa visão.”

3 – Sophia Amoruso

Crédito: Emily Malan

Inspiração para muitas mulheres empreendedoras e seguidoras da moda, Sophia Amoruso é a fundadora da Nasty Gal. Ela começou seu império vasculhando as prateleiras de brechós e vendendo seus achados vintage no eBay. Ela usou o dinheiro de suas vendas para mover seu estoque para um depósito e usou o MySpace e outras plataformas de mídia social para atrair clientes. Seu patrimônio líquido é avaliado em US$ 280 milhões. Mas a vida nem sempre foi uma jornada empreendedora.

Quando jovem adulta, Amoruso viveu um estilo de vida nômade, pegando carona na Costa Oeste e pegando comida de lixeiras para sobreviver. Seu conselho? “Todo mundo tem uma personalidade diferente no local de trabalho”, disse Amoruso ao CNBC.com. “Ao dar o seu melhor e não deixar que as pequenas coisas o influenciem, você poderá seguir em frente no trabalho e na vida.”

4 – Steve Jobs e Steve Wozniak

Crédito: Zhang Kaiyv/Pexels

A história de Steve Jobs e Steve Wozniak fundando a Apple Computers em uma garagem em Los Altos, Califórnia, é bem conhecida. A dupla abandonou seus respectivos cursos universitários e começou a desenvolver computadores de consumo na garagem dos pais de Jobs, na Califórnia. Mas antes disso, Steve trabalhou em uma variedade de empregos mal remunerados, incluindo um quando tinha 13 anos, para a Hewlett Packard.

Depois de desenvolver alguns modelos diferentes com Wozniak, a dupla sabia que precisaria de mais financiamento. Então, Jobs teve que encontrar um fiador para obter um empréstimo bancário de US$ 250.000. Mas ele teve mais do que sucesso: quando morreu, em 2011, estimava-se que seu patrimônio era de US$ 10,2 bilhões. Ele construiu isso ao longo do tempo. Ele tinha um milhão de dólares em seu nome em 1978, quando tinha apenas 23 anos.

Quanto ao seu legado? Bem, está em nossos bolsos, em nossas telas, no cinema, e ao nosso redor.

5 – Sam Walton

Fundador do Walmart, um dos maiores hipermercados dos EUA, Sam Walton, tinha acabado de deixar o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, quando abriu sua primeira loja de varejo em 1945. Seu sogro lhe emprestou US$ 25.000, que foram usados ​​para comprar sua primeira loja, e se tornou um sucesso imediato. Em meados da década de 1970, a marca foi avaliada em mais de US$ 176 milhões. Hoje, tem mais de 11.000 lojas em todo o mundo e possui uma receita de bilhões.

As dicas de Walton para o sucesso? Elas são explicadas em detalhes em seu livro, Made In America, mas um de seus princípios-chave é seguir seu próprio caminho, não o caminho seguido pelos outros. “Ignore a sabedoria convencional”, ele diz aqui . “Se todo mundo está fazendo de uma maneira, há uma boa chance de você encontrar seu nicho indo exatamente na direção oposta.”