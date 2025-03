5 pessoas que nasceram pobres e ficaram ricas

Existe receita para dar certo? Algumas pessoas que hoje têm uma fortuna de milhões e bilhões de dólares já foram pobres. O fato de não terem nada não as impediu de atingir o auge do sucesso. Como elas chegaram onde estão hoje? Dê uma olhada e certamente você se inspirará neles.

Oprah Winfrey | nasceram pobres e ficaram ricas

Oprah Winfrey nasceu em uma família pobre do Mississippi em 1954, mas isso não a impediu de alcançar um sucesso inigualável. Após uma criação traumática na qual foi abusada e molestada por dois familiares e um amigo da família, ela fugiu de casa aos 13 anos.

Winfrey ganhou uma bolsa de estudos para a Tennessee State University. Após uma aparição em um concurso de beleza local, ela se tornou a primeira correspondente de TV afro-americana no estado aos 19 anos.

A aclamada apresentadora de talk show mudou-se mais tarde para Chicago, onde começou a trabalhar em seu próprio programa matinal, mais tarde conhecido como “The Oprah Winfrey Show “. Ela foi a primeira mulher na história a possuir e produzir seu próprio talk show . Seu patrimônio líquido é calculado em cerca de US$ 2,5 bilhões .

Leonardo Del Vecchio | nasceram pobres e ficaram ricas

Hoje multimilionário, Leonardo Del Vecchio cresceu como filho de uma mãe viúva e que acabou o enviando para um orfanato.

Para ganhar a vida, Del Vecchio foi trabalhar em uma fábrica de moldes para peças de automóveis e armações de óculos.

Aos 23 anos, ele abriu sua própria loja de moldagem, empresa que se tornaria a maior produtora e varejista de óculos de sol e de grau do mundo, a Luxottica, que fabrica marcas como Ray-Ban e Oakley.

Leonardo Del Vecchio morreu aos 87 anos em 27 de junho de 2022. De acordo com a Forbes, seu patrimônio líquido foi avaliado em US$ 25 bilhões no momento de sua morte.

Sarah Jessica Parker

Muito antes de Sarah Jessica Parker conseguir o papel icônico de Carrie Bradshaw em “Sex and the City”, ela era apenas uma moradora da pequena cidade de Nelsonville, Ohio. Sua família era tão pobre que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz.

Parker conseguiu seu primeiro papel na Broadway aos 11 anos e, logo depois, mudou-se para Hollywood em 1981 para aparecer no programa de TV “Square Pegs”. Ela também tem vários títulos de filmes em seu currículo, além do reboot de “Sex and the City” e “And Just Like That…”. Ela supostamente ganha mais de US$ 1 milhão por episódio, de acordo com a Variety .

Ralph Lauren | pessoas que nasceram pobres e ficaram ricas

Ralph Lauren sempre sonhou em ser rico e bem-sucedido. Em seu anuário da DeWitt Clinton High School de 1957, Ralph Lauren teria escrito “milionário” como um de seus maiores objetivos de vida — mal sabia ele que viria a superar esse número.

Filho mais novo de imigrantes judeus que viviam no Bronx, Lauren escapou de sua própria realidade entrando em uma nova. O jovem Ralph Lipschitz (que mais tarde mudaria seu sobrenome para Lauren) amava filmes, e alguns dizem que as estrelas da Velha Hollywood continuam a inspirar seus designs.

Ralph Lauren agora tem um patrimônio líquido de US$ 7,1 bilhões .

Howard Schultz

O CEO da Starbucks, Howard Schultz, é a pessoa que fez da Starbucks a empresa que é hoje – uma empresa com 23.000 cafeterias em 73 países ao redor do mundo. A fortuna de Schultz é de US$ 2,9 bilhões, mas ele não tinha nada.

“Aos 7 anos de idade, experimentei algo que me afetou muito e que vive comigo todos os dias. Este é o sinal e a vergonha de ser uma criança pobre que vivia em um apartamento subsidiado pelo estado”, – disse Schultz durante uma entrevista.

Ele também mostrou que seu pai era um homem que não tinha nada, pois trabalhou em empregos que não lhe davam nem dinheiro nem respeito. Isso o motivou a alcançar o sucesso que tem hoje.

“Eu nunca sonhei que um dia eu teria autoridade em uma empresa, muito menos construir uma empresa. Eu só tentei construir uma empresa como aquela que meu pai nunca teve a chance de trabalhar”, disse Schultz.

