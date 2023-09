A Fazenda 2023 participantes: 10 cotados para o Paiol

Dinâmica usada desde 2021, o Paiol confina alguns famosos que competem pela preferência do público para ganhar uma vaga no elenco oficial de A Fazenda. Com a proximidade da chegada da 15ª temporada e algumas novidades já batendo na porta, uma suposta lista com os nomes dos participantes do Paiol circula nas redes sociais. Veja quem pode estar no confinamento do reality show, que dá início a sua nova edição no dia 25 de setembro!

O Paiol de A Fazenda 2023 será o maior visto até agora no programa, serão 10 competidores, mas apenas 4 deles serão escolhidos pelo público, dois homens e duas mulheres. Quem adiantou a informação foi o diretor geral do reality show, Rodrigo Carelli, em uma das lives Aquecendo o Feno, comandada por Lucas Selfie e que costuma trazer alguns spoilers da atração rural. Nas edições anteriores, a dinâmica não ganhou mais que cinco confinados e apenas um vencedor.

Na lista que tem feito barulho na internet, vários participantes de outras edições do programa rural se destacam. É esperado que os rivais Shayan Haghbin e Tiago Ramos, expulsos no ano passado após uma briga que terminou em confronto físico, apareçam em A Fazenda 15.

Além deles, Raissa Barbosa, da edição de 2020 também está cotada, assim como JP Gadêlha, que esteve nesta mesma temporada, Drika Marinho, que competiu em 2019 no reality show, e até mesmo Nadja Pessoa, que foi expulsa na décima edição do reality show por conta de uma agressão contra Caique Aguiar, também entram na lista.

Nomes de outros realities da Record também se destacam como possíveis participantes do Paiol desta edição, como Erick Ricarte, que esteve nos últimos meses em A Grande Conquista, e Karoline Menezes, que foi vice-campeã do Power Couple 2022, e ex-esposa de Mussunzinho, apresentador que já participou de A Fazenda.

Quem são os participantes do Paiol em A Fazenda 15

Confira quem é quem na lista de participantes do reality, que vai ao ar a partir do dia 19 de setembro, às 22h30 (de Brasília).

1 - Drika Marinho, 44 anos, dançarina, ex-participante de A Fazenda 2019 e esposa do cantor André Marinho, competidor de A Fazenda 2022;

2 - Erick Ricarte, 32 anos, ator, jornalista e influenciador digital. Ex-participante de A Grande Conquista, foi eliminado na terceira berlinda do programa;

3 - Gabriel Tavares, 24 anos, modelo e influenciador digital que ficou conhecido no país ao participar do Big Brother Brasil 2023. Ele teve um relacionamento breve com Bruna Griphao e foi eliminado na segunda semana;

4 - JP Gadêlha, 34 anos, o bombeiro ficou conhecido no país ao participar do reality show The Circle, da Netflix, em 2020. Foi participante de A Fazenda naquele ano, mas eliminado na segunda roça;

5 - Karoline Menezes, 27 anos, empresária, influenciadora digital e vice-campeã do Power Couple 6;

6 - Monique Amin, 34 anos, ex-Bog Brother Brasil e participante de A Fazenda Nova Chance, nona edição do programa;

7 - Nadja Pessoa, 35 anos, ex-Big Brother Brasil, expulsa de A Fazenda 10, empresária e influencer;

8- Raissa Barbosa, 32 anos, modelo, influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda 12;

9 - Shayan Haghbin, 32 anos, empresário natural do Irã, ficou conhecido no Brasil ao participar do reality show Casamento às Cegas, da Netflix, em 2021. Depois, ele participou de A Fazenda 2022, programa em que foi expulso;

10 - Tiago Ramos, 25 anos, modelo e influencer digital que participou de A Fazenda 2022 e foi expulso após briga com Shayan. Ficou conhecido no país ao namorar com a mãe do jogador Neymar.

Dá para assistir o Paiol de A Fazenda 2023?

Assim como as câmeras da sede são exibidas 24 horas para o público, a exibição do Paiol também é ao vivo. Afinal, os fãs do reality show precisam conhecer os participantes para escolher que merece levar a vaga no elenco oficial da temporada. A liberação deste conteúdo é apenas para os assinantes do Playplus, serviço streaming da Record. Para quem prefere não gastar, é possível ver trechos dos acontecimentos do dia a dia do Paiol no programa diário noturno de A Fazenda, que passa depois da novela Reis.

Para fazer seu cadastro no Playplus para conseguir assistir o confinamento é só acessar o site https://www.playplus.com/ e depois ir "cadastre-se". Você vai selecionar o Plano Playplus, que custa R$ 15,90 ao mês, e informará alguns dados pessoais, além de uma forma de pagamento. Depois que a conta estiver confirmada, é só acessar a página do reality show e clicar em uma das câmeras ao vivo. Lembre-se que elas só serão liberadas após a estreia do reality, marcada para o dia 25 de setembro.

O Paiol não costuma durar mais que uma semana e tem sempre votação no site oficial da Record, o R7. A enquete é aberta pouco depois da entrada dos participantes no Paiol e o público vota quantas vezes quiser no participante que deseja ver na edição. Depois da dinâmica, o espaço do Paiol é usado para outros propósitos. No ano passado, o lugar era direito do fazendeiro, que podia levar alguns colegas para jogar, comer e beber. Além disso, o local também foi usado para esconder o vencedor da roça falsa.

