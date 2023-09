Ator de Cidade de Deus, Darlan Cunha é cotado para A Fazenda 2023

Em contagem regressiva para a nova temporada de A Fazenda, que estreia no dia 19 de setembro, nomes de artistas cotados estão surgindo de todos os lados. O famoso da vez é o ator Darlan Cunha, carioca de 35 anos que ficou conhecido ainda criança com obras como Cidade de Deus (2002). Caso Darlan realmente entre na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, este não seria o primeiro do elenco do longa de Fernando Meirelles no confinamento da Record, que já contou com Jonathan Haagensen, em 2009, e Phellipe Haagensen, em 2019.

Participante de A Fazenda? Quem é Darlan Cunha

Darlan Cunha já assinou contrato com a Record para aparecer em A Fazenda 15, segundo apuração da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. De acordo com a jornalista, o famoso aceitou participar do programa para repetir o feito de Douglas Silva, seu parceiro de cena na série Cidade dos Homens, que após participar do Big Brother Brasil voltou a conseguir trabalhos na televisão e conquistou papéis em duas novelas desde então, Todas as Flores, e atualmente em Fuzuê.

Por enquanto, o famoso tem mostrado nas redes sociais que continua em casa. No Instagram, rede social que soma 145 mil fãs, ele revelou que marcou presença no The Town no dia do show de Bruno Mars, 3 de setembro, com a namorada Beatriz Pereira, e mostrou recentemente o recebimento de uma cadeia gamer que usará em suas lives na plataforma Twitch. O pré-confinamento de A Fazenda começa alguns dias antes da estreia do reality show.

Darlan Cunha começou a trabalhar como ator ainda na infância. Ele fez uma pequena participação em Brava Gente (2000), mas foi com Cidade de Deus, alguns anos depois, que acabou conhecido. No longa que concorreu a quatro Oscars, ele viveu o personagem Filé, um garotinho que se envolve com o tráfico. Em uma das sequências mais pesadas do filme, ele é mandado pelos chefões do lugar a atirar uma criança da mesma idade que ele.

Após este trabalho, ele atuou na série Cidade dos Homens (2002 - 2005), série derivada do longa-metragem, em que interpretou Laranjinha. A história mostra a realidade difícil de uma comunidade no Rio de Janeiro, apresentando as historias de dois garotos de 13 anos, Laranjinha e Acerola (Doulas Silva). A produção ganhou continuação entre 2017 e 2018, mostrando um avanço de 12 anos na história, e trouxe de volta Darlan Cunha como Laranjinha.

Antes de retornar para Cidade dos Homens, ele chegou a atuar em algumas novelas da Globo, como Sete Pecados (2007), Caminho das Índias (2009) e Tempos Modernos (2010). Nos últimos meses, ele apareceu na série Impuros (2023).

Além de ser conhecido por seus trabalhos na televisão, Darlan Cunha também foi alvo de algumas polêmicas nos últimos anos. Em 2018, ele foi preso por conta de um mandado de prisão aberto por lesão corporal e violência doméstica, de denúncias de uma ex-namorada em 2013, que cumpriu em regime aberto.

