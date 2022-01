Como estão os atores de Cidade de Deus hoje, 20 anos depois

Entre os artistas que atuaram no filme, está Douglas Silva, confirmado no BBB 22

Duas décadas já se passaram desde o lançamento do filme Cidade de Deus, um dos mais prestigiados longas-metragens da história do cinema nacional. Muitos dos nomes que estiverem na obra seguem carreira artística na televisão e no cinema. Abaixo, veja como estão os atores de Cidade de Deus hoje.

Alexandre Rodrigues, o Buscapé – Atores de Cidade de Deus hoje

Protagonista do filme, Alexandre Rodrigues hoje tem 38 anos. Seu último trabalho em novelas foi em 2017, quando esteve em O Outro Lado do Paraíso. Anteriormente, interpretou Josué em Joia Rara (2013). O ator também pode ser visto no filme Esquadrão Antissequestro (2017). Segundo o jornal Metrópoles, Alexandre também estava trabalhando como motorista de aplicativo. É casado há dez anos com a atriz Cacá Santini.

Leandro Firmino, o Zé Pequeno

O intérprete de Zé Pequeno hoje tem 43 anos. Atualmente, Leandro Firmino interpreta Gilmar na série Impuros, disponível na plataforma de streaming Star+. Em 2019, ele esteve na novela Órfãos da Terra e no seriado Pais de Primeira, ambos da Rede Globo. É casado e pai de dois filhos.

Douglas Silva, o Dadinho – Atores de Cidade de Deus hoje

Douglas Silva está em evidência atualmente por ser um dos participantes do Big Brother Brasil 22. Tem 33 anos, é casado e tem duas filhas. Esteve em Amor de Mãe (2019) e no seriado Samantha, da Netflix. Em 2017, a Globo produziu mais duas temporadas de Cidade dos Homens, no qual o ator interpretada Acerola, mas logo depois o projeto foi cancelado após a prisão de Darlan Cunha, o Laranjinha.

Michel Gomes, o Bené jovem – Atores de Cidade de Deus hoje

Michel Gomes está no ar atualmente como Samuel em Nos Tempos do Imperador, novela das seis da Globo. Também esteve no seriado 3% da Netflix entre 2016 e 2018, e em Sexo e as Negas (2014), da emissora dos Marinho. Hoje, aos 32 anos, é casado e tem dois filhos.

Seu Jorge, o Mané Galinha

Seu Jorge é um dos mais respeitados artistas da música brasileira. Além da carreira musical, ele também é ator e recentemente esteve no filme Marighella (2021), interpretando o protagonista. Atualmente namora a terapeuta holística Marighella. Ele é pai de três meninas, frutos de relacionamentos anteriores.

Roberta Rodrigues, a Berenice

A atriz Roberta Rodrigues está no ar em Nos Tempos do Imperador, interpretando Lupita. Com um longo currículo na TV, a atriz esteve em muitas novelas da Globo, entre elas Segundo Sol (2018), A Regra do Jogo (2015) e Salve Jorge (2012), além de fazer parte da prestigiada série Sob Pressão. Tem 39 anos e é casada com o empresário Guilherme Guimarães, com quem tem uma filha, Linda Flor.

Darlan Cunha, o Filé – Atores de Cidade de Deus hoje

O ator Darlan Cunha de 33 anos atuou em outras produções depois de Cidade de Deus, como Sete Pecados (2007), Caminho das Índias (2009), Tempos Modernos (2010), além do prestigiado seriado Cidade dos Homens (2002), em que interpretou Larajinha.

Em 2017, a Globo produziu mais duas temporadas da série que conta a história de Larajinha e Acerola, mas o projeto acabou cancelado após a prisão de Darlan Cunha. Ele foi acusado pela ex-namorada, na época menor de idade, de agressão e cárcere privado. A pena foi cumprida em regime semi-aberto e com o uso de tornozeleira eletrônica. Em janeiro de 2021, se lançou como cantor com a música ‘Motivação’