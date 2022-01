Artista é um dos confirmados no Camarote do BBB 22

Douglas Silva: relembre as novelas do ator e BBB 22

Douglas Silva, bastante conhecido por seus trabalhos em Cidade de Deus e Cidade dos Homens, também esteve em novelas da Globo. O ator fez parte de alguns folhetins da emissora, além de ter participado de séries e filmes nos últimos anos.

Quais novelas Douglas Silva fez?

Logo no primeiro filme da carreira de Douglas Silva, o ator ficou marcado por interpretar Dadinho no longa-metragem Cidade de Deus (2002), indicado em quatro categorias no Oscar de 2004.

No mesmo ano, a Globo lançou o seriado Cidade dos Homens, protagonizado por Douglas no papel de Acerola, ao lado de Darlan Cunha, o Laranjinha. Mais uma vez, o trabalho foi extremamente prestigiado e o papel rendeu a Douglas uma indicação na categoria de Melhor Ator no Emmy Internacional.

Douglas também pode ser assistido em novelas e outros seriados da Globo. Esteve em Carga Pesada (2007), Toma Lá, Dá Cá (2007), Caminho das Índias (2009), Acampamento de Férias 3 (2012), além de fazer parte do programa Esquenta, comandado por Regina Casé. Em 2017, a Globo produziu mais duas temporadas de Cidade dos Homens, mas a série acabou sendo cancelada após a prisão de Darlan Cunha.

A última novela de Douglas Silva foi a premiada Amor de Mãe, em 2o19. Ele interpretou Marconi, uma bandido que herda o negócio da ladra de bebês Kátia (Vera Holtz). O personagem tem um fim trágico ao morrer baleado por Veiga, a mando de Álvaro (Irandhir Santos), enquanto tenta fugir da polícia.

Douglas também fez outros papéis no cinema depois de Cidade de Deus. Última Parada 174 (2008), As Melhores Coisas do Mundo (2010) e Malasartes e o Duelo com a Morte (2017) são alguns dos títulos em que o ator atuou.

Como assistir o BBB 22?

A participação de Douglas Silva pegou o público de surpresa, já que o ator não havia sido mencionado nas listas de participantes que circulavam na web antes da divulgação oficial dos nomes no programa.

Além de Douglas, outros nove famosos estão confirmados no BBB 22, além de mais dez anônimos. A nova temporada começa hoje, às 22h25 (horário de Brasília), logo após a exibição de Um Lugar ao Sol.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. A emissora também disponibiliza o pay-per-view para os assinantes do GloboPlay que transmitem o reality show sem interrupções durante 24 horas.

