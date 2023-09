Aurora renova contrato e patrocina A Fazenda 2023

O diretor geral de A Fazenda, Rodrigo Carelli, já havia soltado alguns spoilers sobre os patrocinadores da 15ª edição do reality show rural durante uma das lives do Aquecendo o Feno, no final de agosto, e agora próximo da grande estreia da temporada o site oficial da Record confirma que a marca Aurora, do ramo alimentício, retorna ao grupo de patrocinadores do programa. Este é o terceiro ano consecutivo que a empresa aparece na atração apresentada por Adriane Galisteu.

Quem são os patrocinadores de A Fazenda 2023

A Aurora vai fazer parte das dinâmicas da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e também do dia a dia dos fazendeiros, segundo confirmou o R7 nesta terça-feira, 4 de setembro. Geralmente, as atividades patrocinadas da marca ganham algum tipo de atividade interativa entre os participantes, seja ela para a diversão dos confinados ou alguém alguma brincadeira de lavação de roupa suja, com direito também a um banquete para os peões aproveitarem.

Com a empresa é uma das principais marcas do programa, também pode ganhar provas especiais. Muitas vezes, o reality show planeja competições em que os participantes precisam encontrar produtos da marca ou realizar alguma tarefa que faça referência ao patrocinador. Algumas vezes, essas atividades também são transformadas em promoções para o público do programa.

Patrocinadora de A Fazenda desde 2021, no ano passado a marca se pronunciou sobre acontecimentos do confinamento depois que foi chamada atenção por fãs do reality show, devido a falas de Deolane Bezerra polemizarem durante uma dinâmica de discórdia no programa.

A aurora fez uma nota de esclarecimento e declarou: "devido aos últimos acontecimentos no programa 'A Fazenda', informamos que somos contra qualquer tipo de conduta ofensiva e ameaçadora, seja ela por meio de palavras ou atitudes, que firam a integridade física e/ou psicológica de alguém. Assim, ressaltamos que a 'Aurora Alimentos' não compactua e não incentiva tais comportamentos".

Além da Aurora, outra três marcas estão confirmadas para patrocinar A Fazenda 2023, a plataforma de vídeos Kwai, a marca do mundo da beleza Embelleze, e também a Betano, site de apostas esportivas que entrou para o grupo de patrocinadora no ano passado. O banco Original, que era uma das principais marcas do programa nos últimos tempos, não retornará nesta edição.

A Fazenda 2023 está marcada para começar no dia 19 de setembro, uma terça-feira. O reality show costuma durar três meses e termina geralmente até a segunda quinzena do mês de dezembro. Apresentado pelo terceiro ano consecutivo por Adriane Galisteu, a edição irá começar com 18 participantes oficiais na sede e 10 no Paiol, segundo já revelou o diretor Rodrigo Carelli. Desses dez, quatro serão escolhidos pelo público para integrar o elenco oficial.

A pré-estreia, que trará novidades da temporada, será no dia 18 de setembro. Veja a chamada:

