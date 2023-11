Já tem dia? Quando acaba A Fazenda 2023

A atual edição do reality show rural da Record está perto de completar dois meses no ar e com mais um mês pela frente em breve entrará em reta final. Quando acaba A Fazenda 2023? Quem está ansioso para a grande revelação do campeão da temporada deverá aguardar até dezembro.

A Fazenda 2023 termina em dezembro

De acordo com a Record TV, A Fazenda 2023 vai terminar na semana do dia 18 dezembro. A emissora ainda não confirma o dia exato em que será exibida a grande final da edição, mas já sabemos que o reality show ficará três meses no ar, variando entre os 90 e 100 episódios.

Para chegar na última semana apenas com peões finalistas, o programa vai acelerar sua programação e passará a ter mais de uma eliminação semanal. Mesmo com a saída precoce de Rachel Sheherazade, que foi expulsa após agredir Jenny Gontijo, a programação da final não deve ter novas alterações.

A decisão de quem vai levar o prêmio de R$ 1,5 milhão contará com quatro participantes, e a escolha do campeão ficará nas mãos do público: a votação ficará aberta por 48 horas e a apresentadora Adriane Galisteu é quem vai anunciar ao vivo o favorito.

Menos de um mês depois do fim de A Fazenda, os fãs de reality poderão acompanhar a estreia do BBB 24.

Qual é o prêmio de A Fazenda?

O prêmio de A Fazenda 2023 será de R$ 1,5 milhão, mesma cifra das últimas sete edições. Antes, entre as temporadas 3 e 8 a quantia era de R$ 2 milhões e nas duas primeiras edições o prêmio batia R$ 1 milhão.

Mas vale lembrar que o campeão sempre sai do programa com um pouco mais de R$ 1,5 milhão no bolso, pois também é somado o cachê de participação e publicidade Além disso, são distribuídos em torno de R$ 500 mil de dinheiro e prêmios aos confinados nas provas do programa ao longo da temporada.

O segundo lugar de A Fazenda 2023 vai ganhar um carro 0km. Esse é o prêmio dado para o vice-campeão do programa desde a primeira edição, não há nenhum valor em dinheiro. A única quantia que o peão ou a peoa leva para casa é o cachê, pagamento por publicidades e prêmios que adquiriu durante o reality show.

Embora a final de A Fazenda seja geralmente com quatro competidores, o terceiro e quarto lugar não ganham nada e levam embora apenas o que acumularam ao longo da temporada com as provas e dinâmicas, além é claro do cachê de participação e de cada publicidade.

Quem já ganhou A Fazenda

O reality show A Fazenda está no ar há mais de uma década e estreou na Record TV em maio de 2009. Desde então, o público já conheceu quatorze vencedores:

A Fazenda 1 - Dado Dolabella: o ator foi o primeiro vencedor do reality show, em uma final dupla que ocorreu no dia no 23 de agosto de 2009 e ele derrotou Dani Carlos, que levou um carro 0km.

A Fazenda 2 - Karina Bacchi: a final em que a atriz legou o prêmio para casa também foi dupla, contra André Segatti, no dia 10 de fevereiro de 2010.

A Fazenda 3 - Daniel Bueno: esta final que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2010 foi a primeira tripla do programa, Daniel Bueno levou a melhor contra Sergio Abreu e Lizi Benites.

A Fazenda 4 - Joana Machado: a famosa venceu Monique Evans e Raquel Pacheco em um final que marcou o dia 12 de outubro de 2011.

A Fazenda 5 - Viviane Araújo: vitoriosa da quinta edição, ela derrotou Felipe Folgosi e Léo Áquila no dia 29 de agosto de 2012.

A Fazenda 6 - Barbara Evans: a grande final desta edição foi no 29 de setembro de 2013 e entregou o prêmio para Barbara Evans, que derrotou Denise Rocha e Marcos Oliver.

A Fazenda 7 - DH Silveira: foi a partir desta edição que o programa adotou a programação que segue hoje, começando sempre em setembro e terminando em dezembro. A final foi no dia 10 de dezembro de 2014 e DH Silveira levou a melhor contra Babi Rossi e Heloísa Faissol.

A Fazenda 8 - Douglas Sampaio: o famoso levou a coroa de campeão contra Ana Paula Minerato e Luka Ribeiro no dia 8 de dezembro de 2015.

A Fazenda 9 - Flavia Viana: a final da nona temporada foi no dia 7 de dezembro de 2017, em que Flavia Viana derrotou Marcos Harter e Matheus Liboa.

A Fazenda 10 - Rafael Ilha: na edição que marcou dez anos de programa, Rafael Ilha foi coroado campeão no dia 13 de dezembro de 2018, em uma disputa contra João Zoli e Caíque Aguiar.

A Fazenda 11 - Lucas Viana: a final desta edição foi no dia 12 de dezembro de 2019 e Lucas Viana derrotou Hari Almeida, na época namorada dele, e Diego Grossi.

A Fazenda 12 - Jojo Todynho: a edição de 2020, marcada pela vitória de Jojo Todynho, ocorreu no dia 17 de dezembro de 2020 e foi a primeira com quatro competidores na final. A cantora derrotou Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.

A Fazenda 13 - Rico Melquiades: em 2021, Rico Melquiades derrotou Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari na final que marcou o dia 16 de dezembro de 2021.

A Fazenda 14 - Bárbara Borges: na edição de 2022, Barbara Borges ganhou de Bia Miranda e Iran Malfitano no dia 15 de dezembro de 2022. Essa final não teve quatro competidores, pois Deolane Bezerra desistiu poucos dias antes da final, o que diminuiu o quadro de competidores.