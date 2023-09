Quem é Yuri Meirelles de A Fazenda 2023, modelo de clipe da Anitta

A Record TV anunciou hoje, 14 de setembro, seu primeiro participante para A Fazenda 2023 e é ninguém menos que Yuri Meirelles, 26 anos, modelo carioca que ficou famoso após participar de clipe "Funk Rave"da cantora Anitta. A produção, inclusive, foi premiada no VMA (Video Music Awards).

Conheça Yuri Meirelles de A Fazenda 2023

O modelo Yuri Meirelles, confirmado como participantes de A Fazenda 2023, viralizou na web neste ano após protagonizar uma cena no clipe de Funk Rave, da Anitta. A imagem mostra ele e a cantora simulando uma cena de sexo. Atualmente, ele tem mais de 216 mil seguidores no Instagram e está solteiro.

Em sua apresentação, o peão contou sua trajetória e expectativa para o programa. "Sou carioca, empresário, modelo. Participei de alguns clipes da Anitta esse ano e recebi o convite da Record pra participar da Fazenda. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades e aproveitar cada momento lá. Vou me divertir, vou jogar o jogo e espero que, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de R$1,5 milhão pra casa. Conto com a torcida de vocês e espero que gostem."

A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, uma terça-feira. O programa vai ao ar na programação da emissora poucos dias após a grande final do Top Chef, reality show que atualmente toma a grade, e será exibido todos os dias os dias da semana.

A Fazenda é exibida de domingo a domingo na Record TV e também permite que o público acompanhe suas câmeras 24 horas pela plataforma streaming Playplus. No caso dos programas diários noturnos, eles costumam ter cerca de 1 hora e 30 minutos e mostram os momentos mais importantes do reality show - Os programas de domingo costumam ser exceção, já que são mais curtos na programação e não chegam a completar nem uma hora.

Novos anúncios de participantes de A Fazenda 15

O próximo nome a ser revelado será às 11h, na coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles; 13h, no Notícias da TV, do Daniel Castro; seguindo, às 14h30, no Link Podcast, do Felipeh Campos; 15h30, Chico Barney, na sua coluna no UOL e, às 17h30, no Portal Leo Dias.

