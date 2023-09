Como assistir ao VMA 2023 hoje online ou pela televisão

Nesta terça-feira, 12 de setembro, será celebrado mais uma edição do VMA, que contará com a rapper Nicki Minaj no comando como apresentadora. A premiação vai ser sediada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e começará às 21h00 (horário de Brasília). Confira como você pode assistir o VMA 2023 hoje ao vivo!

Antes da premiação começar, o público poderá acompanhar o pré-show às 19h30 (horário de Brasília). A apresentação será de Saweetie, Nessa, Dometi e Kevan Kenney e terá as performances de NLE Choppa e Sabrina Carpenter.

3 formas de assistir o VMA 2023

É possível assistir ao VMA 2023 no Brasil totalmente de graça pela internet. Para isso, você precisará acessar a Pluto TV, plataforma streaming gratuita da Paramount Global, mas pode ficar tranquilo que não será necessário criar nenhuma conta no site para ter o acesso liberado. O processo é rápido, simples e fácil e você pode escolher se prefere ver pelo site ou pelo aplicativo.

Site

Para quem optar pelo site, o primeiro passo é acessar o link https://pluto.tv/. Depois, você será redirecionado automaticamente para a aba TV ao Vivo. Você vai conferir a lista de opções na lateral esquerda e deverá clicar "Em Destaque". Caso você não veja o canal da MTV logo de cara é só abaixar a tela de rolagem.

Quando encontrar a MTV, clique nela e logo o player mudará para o canal. Se o vídeo não abrir logo em seguida, é só clicar em Assistir ao Vivo. No player do vídeo, será possível controlar o volume, deixar a tela cheia ou parcial e compartilhar o link da transmissão.

Aplicativo Pluto TV

Para quem não tem um computador para assistir pelo site e prefere conferir o VMA pelo celular, a melhor opção é o aplicativo da Pluto TV, também totalmente gratuito. Vá na loja de aplicativos do seu aparelho e o instale. Em seguida, clique em "abrir". Depois, vá no botão TV Ao Vivo. Agora é só navegar pela lista de canais disponíveis no site e clicar em MTV Pluto TV. Aperte "Assista Agora" e depois "Assista Ao vivo" no horário do VMA 2023 e pronto!

Paramount+

Também é possível conferir o VMA 2023 online pela plataforma Paramount+, que também exibirá a premiação ao vivo. No entanto, esta opção não é gratuita como a Pluto TV e é liberada apenas para assinantes do serviço streaming. A boa notícia é que se você nunca assinou a Paramount+ tem direito a sete dias gratuitos, então pode criar uma conta no site, conferir a premiação e depois cancelar o serviço a qualquer hora.

Para quem prefere assinar e depois continuar cliente, o valor mensal é de R$ 14,90. No site não há opções de planos anuais no momento. Para criar sua conta é só acessar https://www.paramountplus.com/br/, depois clicar em "Assine Paramount+" e depois em "continuar". Você deverá informar seu nome completo, e-mail e senha. Em seguida, terá que inserir dados de pagamento para que a conta seja confirmada e liberada.

Dá para assistir o VMA 2023 pela TV?

O canal da MTV vai exibir a premiação completa do VMA 2023, os shows e tudo mais. Para conferir por lá é necessário ter uma televisão de assinatura em casa. Quem já tem TV a cabo e não possui o canal em seu plano, é só entrar em contato com a empresa que presta serviço na sua região e conferir os valores das opções. A exibição do canal começará hoje às 19h30 o pré-show e às 21h00 a cerimônia. A programação oficial da MTV mostra que na quarta-feira, 13 de setembro, a partir das 22h20 será reprisada a premiação.

No Youtube, a MTV não vai transmitir a premiação, mas terá outras lives. Uma delas é a dos bastidores do evento. Ela está marcada para ser liberada apenas no horário em que começará o VMA 2023. A outra live é a do tapete vermelho, marcada para começar às 19h15. Você pode conferi-las ao acessar o canal oficial da MTV no Youtube e depois clicar na aba "ao vivo".

Também é possível clicar no link abaixo e será redirecionado direto para o site. Se quiser ser avisado do início das lives, é só clicar no botão "receber notificações" para ser lembrado quando a transmissão começar e não perder nada.

Participações do VMA hoje

Dois artistas serão homenageados na cerimônia de hoje, Shakira e Diddy. A cantora colombiana receberá o Michael Jackson Video Vanguard Award, prêmio para artistas que se destacam no meio musical e contam com contribuições para a indústria. Ela também se apresentará na premiação.

Diddy, rapper, produtor e empresário norte-americano, será homenageado com o prestigiado prêmio de Ícone Global, que celebrará sua carreira e conquistas no hip hop. Além disso, ele vai se apresentar no palco do VMA. Esta será sua primeira performance no evento desde 2005.

Uma das apresentações mais aguardadas da noite para os brasileiros é a aparição de Anitta, que vai cantar seu novo single, Funk Rave, indicado na categoria de Melhor Video Latino, e também se apresentará com o grupo sul-coreano TXT, com a faixa Back to Me.

O palco também terá Olivia Rodrigo, que recentemente lançou o álbum GUTS, e está entre os indicados principais da cerimônia, além de Demi Lovato, Fall Out Boy, Nicki Minaj, entre outros que aparecerão ao longo da premiação. Quem quiser ver as apresentações NLE Choppa ou Sabrina Carpenter precisará conferir o pré-show, pois eles não se vão performar durante a entrega dos prêmios do VMA 2023.

