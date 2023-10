O que acontece com a Salete no final da novela?

Depois de perder a mãe Fernanda (Vanessa Gerbelli) por conta de um tiroteio, Salete (Bruna Marquezine) passa pelo inferno com a avó Inês (Manoelita Lustosa), que se torna sua cuidadora e não é nada agradável. Mas antes do final da novela, a garotinha ganha uma reviravolta que muda sua vida.

Salete ganha final feliz em Mulheres Apaixonadas

Após virar a guardião de Salete após a morte de Fernanda, Inês começa a atormentar a menina e vê nela uma forma de conseguir dinheiro de Téo (Tony Ramos). Ela tenta impedir a garota de receber as visitas do músico e Lucas (Victor Cugula), mas acaba se dando mal no final da novela, quando Téo descobre que é o pai biológico de Salete.

A descoberta é motivada pelas péssimas atitudes de Inês, pois depois de uma visita desastrosa na casa da menina, Téo desabafa com Vilma (Cristina Fagundes), vizinha e amiga de Fernanda, sobre sua dificuldade de conseguir ver Salete e as maldades da avó da garota.

Diante da situação, Vilma resolve contar uma das confidências que Fernanda fez para ela no passado e revela que a ex-garota de programa nunca teve certeza, mas sempre pensou que a menina era herdeira do músico.

Com uma informação bombástica como essa caindo em seu colo, Téo resolve fazer um teste de DNA na reta final da novela para descobrir a verdade e leva Lucas e Salete até uma clínica. Alguns capítulos mais tarde, ele recebe o resultado do exame, que revela que ele é de fato pai de Salete.

Assim, nas últimas cenas da novela Mulheres Apaixonadas, Téo encontra Inês durante a festa de formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves e revela que dali em diante ele será o responsável pelas decisões que envolvem a vida de Salete.

"Não precisa mais me chamar de Téo, me chama de papai", diz o músico para a garota e completa: "você não queria ter um papai como todo mundo?" "Queria que você fosse meu pai", responde Salete. "Então, é isso! Vou contar para vocês essa história", comemora Téo, que beija testa da garota e leva Salete para morar com ele, deixando Inês sozinha.

Após a descoberta, Salete vê o espírito da mãe mais uma vez. Fernanda não diz nada, mas olha de longe a menina e se mostra feliz com a descoberta de Téo e o desfecho da filha. Salete então deixa cair algumas lágrimas e ganha um beijo na bochecha do irmão Lucas.

