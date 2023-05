Só Fernanda sabe que Salete é filha de Téo em Mulheres Apaixonadas, mas morre sem contar o segredo para os personagens de Bruna Marquezine e Tony Ramos. Depois da garotinha passar muito tempo sofrendo nas mãos da avó Inês, ela descobrirá quem é o seu pai biológico.

Quem é o pai de Salete em Mulheres Apaixonadas?

Téo é o pai biológico de Salete, mas a verdade só vem à tona na reta final da novela. O saxofonista teve um caso com Fernanda quando já era casado com Helena. Da relação nasceu Lucas e, para esconder a infidelidade, o ricaço decidiu adotar o menino sem contar para a protagonista que ele é seu filho.

Fernanda também dá à luz a Salete, mas diz para Téo que a garota é fruto de um relacionamento com outro homem que sumiu no mundo. Mesmo assim, o saxofonista decide ajudar a ex-garota de programa financeiramente e mantém uma amizade com a pequena garotinha.

Quando Fernanda leva um tiro e morre, Salete fica sob os cuidados da avó Inês, uma mulher fria e aproveitadora que tenta arrancar dinheiro Téo, além de maltratar a própria neta, que passa grande parte da novela comendo o pão que o diabo amassou nas mãos da megera.

É apenas no capítulo 193 da exibição original que Téo começa a desconfiar que Salete possa ser sua filha. O ricaço vai até a casa de Inês pedir para levar a garota para passar o final de semana em sua casa, mas a megera diz que ele só poderá vê-la se pagar uma quantia.

Quando sai do apartamento de Inês, a vizinha e amiga de Fernanda, que escutou a conversa, sai para falar com o saxofonista. “Téo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber”, revela.

É então que o personagem de Tony Ramos decide fazer um teste de DNA para tirar a dúvida. O resultado é mostrado somente no final de Mulheres Apaixonadas e dá positivo, para a felicidade de Téo e Salete. O ricaço tira a garotinha de Inês, que vai morar com o pai e o irmão. Téo, Salete e Lucas terminam a trama vivendo juntos em família.

Qual o final de Téo em Mulheres Apaixonadas?

O saxofonista guarda um segredo em Mulheres Apaixonadas, que é revelado após a morte de Fernanda. Quando a mãe de Salete está no leito de morte, ela revela para Helena que Lucas é seu filho com Téo. Até então, a protagonista não sabia que o garoto adotado por ela era filho biológico de seu marido, fruto de uma traição.

O músico até tenta salvar seu casamento com Helena, mas os dois se separam. Até porque a diretora reencontra o médico César (José Mayer), seu amor da juventude, com quem fica no final da novela.

Apesar do divórcio, Téo não fica sozinho. Ele termina a trama ao lado de Laura (Carolina Kasting), que passa a morar com ele e seus filhos.

Já Inês, que tanto atormentou Téo e Salete ao longo da trama, perde a guarda da neta, que passa a viver junto ao pai e ao irmão.

Essa é a segunda reprise de Mulheres Apaixonadas na televisão aberta. A primeira foi em 2006, também no Vale a Pena Ver de Novo. Em 2020, o folhetim ganhou mais uma exibição no canal fechado Viva. A novela de Manoel Carlos foi um dos maiores sucessos dos anos 2000 no horário nobre da Globo.

