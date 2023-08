Quem é Erick Ricarte, cotado para o Paiol de A Fazenda 15

O ator e jornalista Erick Ricarte, 32, é um dos possíveis participantes de A Fazenda 15. O nome do sergipano está circulando em listas de supostos participantes do Paiol, que vão disputar quatro vagas na competição por R$ 1,5 milhão. Quem assiste aos realities da Record já deve conhecer o rapaz, que esteve em outro confinamento recentemente.

Erick Ricarte vai para A Fazenda 15?

Ricarte está confirmado no Paiol da nova temporada do reality show rural e já até contratou uma equipe para ajudá-lo a vencer a votação, conforme divulgado pelo jornalista Gabriel Perline, do iG.

O rapaz teria contado com a ajuda de amigos com boas condições financeiras e pessoas poderosas para escalar 40 funcionários durante a primeira fase do programa. Erick Ricarte ficará confinado em um espaço do lado de fora da Sede com outras nove pessoas, mas apenas quatro delas vão entrar de fato na competição - serão dois homens e duas mulheres.

Erick Ricarte é natural de Arajacu, no Sergipe, e é ator, jornalista e influenciador digital. O rapaz participou do programa Canal Elétrico da TV Atalaia, filiada da RecordTV no nordeste, e também do "Pânico na Rádio", na Jovem Pan, entre 2014 e 2016.

A passagem do jornalista pelo Pânico, no entanto, foi bastante conturbada. Ricarte revelou ao portal Notícias da TV, em 2018, que foi vítima de "ataques homófobicos, xenofóbicos e gordofóbicos" e que não recebeu direitos trabalhistas como 13º salário e férias. O ator deixou o programa após ser demitido por Emílio Surita.

O período no programa também lhe rendeu uma depressão, que o fez engordar mais de 20 quilos em seis meses e precisou tomar remédios tarja preta para se recuperar.

Depois de sua saída do Pânico, Erick se tornou apresentador do programa "A Hora do Venenoso", na TV Atalaia, a versão sergipana da atração comandada por Fabíola Reipert nacionalmente.

Neste ano, Ricarte participou de "A Grande Conquista", outro reality show da Record. O jornalista entrou no programa na fase da Vila e competiu com outras 69 pessoas por dez vagas na Mansão - e conseguiu. Erick ficou entre os dez mais votados e avançou para a segunda etapa, mas acabou sendo eliminado na terceira Zona de Risco ao somar apenas 15,69% dos votos.

Quem vai estar no Paiol de A Fazenda?

Alguns outros nomes de possíveis participantes de A Fazenda já começam a circular na web. Além de Erick Ricarte, outros nove famosos vão disputar a chance de entrar para o elenco do reality show.

Entre os possíveis candidatos a peões, está a influenciadora digital Sophia Barclay, 23. A jovem, que soma mais de 140 mil seguidores em sua página no Instagram, é transsexual e revelou ter sido espancada e expulsa de casa aos 15 anos.

A influencer também foi destaque na mídia ao afirmar que ficou com o jogador de futebol Neymar em uma festa e quase assinou um "contrato de sigilo" para manter a relação em segredo. Barclay também acusou Thomaz Costa, ator e ex-Fazenda, de transfóbico, pois também teria proposto sigilo após um encontro amoroso entre os dois.

Outro nome que está circulando nas redes sociais é o de Hudson Mendes, 28. O rapaz ficou conhecido por participar da primeira temporada do reality "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix. Ele e Carol Novaes chegaram a se casar, mas a união não durou muito e logo o casal se separou. Hoje, ele é influenciador digital e vende conteúdo adulto no OnlyFans.

O terceiro cotado é o empresário Shayan Haghbin, 32. O iraniano também esteve na primeira edição de "Casamento às Cegas Brasil", mas não se casou. Ele também participou de A Fazenda 14, ano ano passado, mas foi expulso após uma briga com Thiago Ramos. Parte do público achou a decisão injusta, o que poderia justificar a nova chance para o ex-peão.