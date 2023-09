Quem é o boleiro de A Fazenda 15? Record confirma participante

Com a 15ª edição de A Fazenda cada vez mais perto, a Record tem soltado nas redes sociais algumas dicas sobre os participantes que estarão na temporada, e uma das revelações é que um jogador estará no elenco. Mas quem é o boleiro de A Fazenda 2023? Nova temporada começa no dia 19 de setembro.

Começando pelas dicas divulgadas pela Record TV, três informações foram reveladas sobre o boleiro da edição: 1 - Já fez muitos gols; 2 - Provocou adversários e conquistou sua torcida; 3 - E ainda tem o talento para estar nas colunas de fofocas. Com isso, as teorias do público começaram e um dos nomes mais citados na web foi o de Hadson Nery, mais conhecido pelo apelido de Hadballa.

Paraense de 42 anos de idade, Hadballa foi jogador de futebol e passou por times como Ponte Preta, Corinthians, Paysandu, entre outros. Após a carreira de boleiro, ele se tornou técnico de futebol e também uma presença conhecida de realities shows. Sua fama no meio veio em 2020, quando participou do Big Brother Brasil na TV Globo. Ele não entrou como convidado do camarote e fez parte do time dos pipocas, os anônimos da temporada.

O ex-atleta marcou a edição por vários memes, em especial dançando nas festas do programa, mas ficou ficou pouco tempo na temporada, ele se tornou o terceiro eliminado. Em um paredão duplo contra Felipe Prior, Hadballa levou a pior e saiu com alta rejeição, 79,71% dos votos do público.

Alguns anos mais tarde, em 2022, ele participou de mais um reality show, o Power Couple Brasil, na Record TV. Ele esteve no jogo com a esposa Eliza Fagundes, com quem continua até hoje. Eles foram eliminados na última DR da temporada, pouco antes da grande final, e quase chegaram ao cobiçado pódio de vencedores do programa.

Outro nome que tomou as redes sociais como o possível boleiro de A Fazenda 2023 foi o de Dinei. O paulista de 53 anos fez história no Corinthians e participou várias vezes de programas da Record, incluindo A Fazenda, então já um rosto conhecido da emissora e do próprio público do canal.

A primeira vez que Dinei pisou no reality show rural foi na quarta edição do programa. Ele conseguiu chegar longe na atração e foi eliminado na nona berlinda. Alguns anos depois, em A Fazenda 9, ele retornou ao confinamento da Record, mas desta vez durou menos no jogo, saindo na quarta roça da temporada.

Dinei voltou aos programas da Record em 2021, quando participou da primeira temporada de Ilha Record. Ele foi o primeiro a acabar indo para o exílio e mais uma vez ficou longe do prêmio do reality show. No ano seguinte, Dinei esteve em mais um programa da casa, o Power Couple Brasil. Ele participou do reality com sua esposa Erika Dias, com quem continua atualmente, e foi eliminado logo na segunda DR do programa.

Outra aposta do público é o nome de Tiago Ramos, que já apareceu em algumas listas de cotados da internet. Embora seja mais conhecido por outros motivos, o carioca de 265 anos já passou pela categoria de base de alguns times, como o Femar, o Bahia, Botafogo-PB, entre outros. No entanto, Tiago ficou conhecido mesmo depois de relacionar com Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar Jr. O casal viveu um relacionamento polêmico de altos e baixos que marcou a mídia.

Em 2022, ele entrou para o elenco de A Fazenda, mas acabou expulso depois que acabou em um confronto com o empresário iraniano Shayan. Eles tiveram um conflito após o resultado de uma roça em que o ex-Casamento às Cegas conseguiu se salvar e a briga saiu do controle, se tornando física. Ambos deixaram o programa.

Para a temporada deste ano, a aposta é que Tiago Ramos possa estar no Paiol para tentar uma nova chance no programa. A dinâmica é realizada na primeira semana de reality show e conta com uma votação para que o público decida quem merece uma vaga no elenco oficial da temporada e quem deve voltar para casa.

Quantos participantes vão ter em A Fazenda?

Na primeira semana de A Fazenda 15, dezoito celebridades serão confinadas na sede do programa, sendo metade do elenco de mulheres e a outra metade de homens. Enquanto isso, o Paiol estará rolando com dez candidatos - que funciona como uma espécie de casa de vidro.

Após a votação do público, quatro integrantes do Paiol serão levadas para a sede oficial de A Fazenda, dois homens e duas mulheres. Assim, a temporada terá no total 22 participantes no elenco. A partir daí, todos estarão competindo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e semanalmente um será eliminado. A dinâmica do reality show só costuma acelerar nos últimas dias da edição, que contam com mais de uma berlinda por semana.

As votações do programa são para salvar. Depois que a enquete oficial é publicada no site da emissora, o R7, os fãs dos participantes podem votar gratuitamente quantas vezes quiserem. Os que conquistam as maiores porcentagens da roça saem vencedores da disputa e permanecem no jogo. O peão ou peoa com a menor porcentagem na berlinda vai embora.

