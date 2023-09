Saiba o horário do anúncio dos participantes de A Fazenda 2023

A Fazenda 2023 já vai começar! Na quinta-feira, 14, a Record anuncia os nomes dos participantes da 15ª edição do reality show, que terá 18 celebridades na sede e outras 10 no Paiol. A competição pelo prêmio milionário começa no próximo dia 19.

Quando sai a lista dos participantes de A Fazenda 2023?

Os participantes de A Fazenda 2023 serão divulgados na quinta-feira, 14 de setembro, entre as 9h e as 19h (de Brasília) nas redes sociais do programa e em sites de entretenimento. Todos os moradores da sede serão anunciados na quinta-feira.

Horários do anúncio dos participantes:

9h - KWAI - Perfil @afazendarecord

11h - Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles

13h - Notícias da TV

14h30 - Link Podcast/Felipeh Campos

15h30 - UOL/Chico Barney

17h30 - Portal Léo Dias

19h - Coluna Flávio Ricco/R7

O Programa de Todos os Programas

Neste ano, A Fazenda 2023 traz algumas novidades. O programa começará com apenas 18 peões na sede, localizada em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Mais dez famosos ficarão confinados no Paiol, onde devem competir pelos votos do público.

Serão cinco homens e cinco mulheres, mas apenas quatro deles entrarão para o elenco do reality show de fato. Os mais votados seguem na competição, enquanto os demais voltam para casa.

Sendo assim, o programa terá um total de 22 participantes. Com duração de três meses, o reality show ficará no ar até dezembro, quando premiará o vencedor com R$ 1,5 milhão.

Quando começa A Fazenda 15?

A nova temporada de A Fazenda 2023 começa na terça-feira, 19 de setembro, às 22h30, horário de Brasília. O programa vai ao ar diariamente. Além da edição, o público também pode acompanhar os peões 24 horas por dia pelo PlayPlus, que oferece câmeras exclusivas para os assinantes. A Fazenda é uma das atrações de maior relevância da Record, iniciada em 2009. Desde então, já passaram por lá personalidades como Jojo Toddynho, Gretchen, Nicole Bahls, Andressa Urach, Deolane Bezerra, entre muitas outras. O reality show é a versão brasileira do programa sueco "The Farm". A cada semana, um participante se torna o fazendeiro, ou seja, o líder do grupo, e deve delegar as tarefas e indicar um rival para a roça. Os peões também escolhem outros nomes para formar a berlinda, e a celebridade que tiver a menor quantidade de votos para ficar é eliminada.

Quem vai participar de A Fazenda 2023?

Alguns nomes já começaram a circular na web após a emissora soltar dicas sobre os novos moradores de Itapecerica da Serra. Os internautas fizeram algumas análises e especulam quem podem ser os peões. Entre eles, há atores, cantores, atletas, influenciadores digitais e ex-BBBs. Alguns dos nomes mais citados nas listas de especulação são:

Radamés Martins, 37: jogador de futebol pelo Brasiliense Futebol Clube, de Brasília, e também já atuou em times como Fluminense e Volta Redonda. Namorou Viviane Araújo, com quem teve um término polêmico após 10 anos de namoro.

Keyt Alves, 23: jogadora de vôlei e irmã gêmea da ex-BBB Key Alves. A dica que a emissora deu sobre a atleta foi: "A Medalhista. Ela conquistou vários títulos e medalhas, venceu um grande adversário nas quadras e tem discurso afiado".

Lucas Souza, 21: é militar e influenciador digital. Ficou mais conhecido por ser ex-marido da cantora Jojo Toddynho, com quem teve um término polêmico. O nome do rapaz é um dos que está circulando na web há meses.

Kamila Simioni, 37: outro nome já citado nas listas anteriormente, a peoa é influenciadora digital. Se envolveu em uma polêmica após expor um envolvimento com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho. A dica que a Record deu que levou os internautas a acreditarem que se trata dela foi: "A Blogueira, dona dos melhores looks e bolsas do momento, que sempre acerta o ângulo da foto e que tem a língua mais afiada que o salto".

MC Pipokinha, 25: cantora de funk que ficou famosa ao viralizar nas redes sociais com vídeos de seus shows, nos quais convida pessoas da plateia a subirem ao palco para receberem uma dança sensual de seus dançarinos.

Hadson Nery, 42: é treinador de futebol. Ficou famoso ao participar do BBB 20, mas foi eliminado no terceiro paredão. Também esteve no "Power Couple Brasil 6" ao lado da esposa.

